Пять мировых звезд, которые отдали своих детей на усыновление: почему они так поступили

В блестящем мире славы и богатства жизни знаменитостей часто окутано тайнами. За их гламурными фасадами скрываются истории, иногда разрывающие сердце. Среди таких историй – истории знаменитостей, которые по разным причинам приняли непростое решение отдать собственных детей на усыновление.

Кейт Малгрю

Известная своими ролями капитана Кэтрин Джейнвэй в фильме "Звездный путь: Вояджер" и Галины "Рыжей" Резниковой в фильме "Оранжевый – новое черное", Кейт Малгрю столкнулась с неожиданной беременностью в 1997 году. Твердо решив не делать аборт, Малгри решила не выходить замуж за отца своего будущего ребенка.

Вместо этого она сделала мужественный выбор – отдать ребенка на усыновление. Девочку воспитывали приемные родители, но в 2001 году Малгрю и ее дочь наконец-то получили шанс встретиться, установив значимую связь.

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Кларк Гейбл

Известный своей культовой ролью в фильме "Унесенные ветром", Кларк Гейбл имел тайную страницу в своей жизни. Во время своего брака он вступил в отношения со своей партнершей по фильму Лореттой Янг, в результате чего она забеременела. Янг скрывала свой растущий живот, держа будущее появление ребенка в тайне от мира.

В конце концов она родила дочь и приняла тяжелое решение отдать ее на усыновление. В поисках утешения Янг впоследствии вернулась в приют, где оставила своего ребенка, и усыновила дочь через 19 месяцев после их развода. К сожалению, Гейбл никогда не признавал свою биологическую связь с ребенком.

Альберт Эйнштейн

В 1902 году Альберт Эйнштейн, выдающийся физик, оказался перед мучительным выбором. Его избранная партнерша, Милова Марич, родила девочку. Хотя первые месяцы жизни ребенок провел с бабушкой и дедушкой по материнской линии, Эйнштейн и Марич осознавали, что их обстоятельства не способствуют обеспечению стабильной и бережной среды.

Имея финансовые трудности и поглощенные своими научными изысканиями, они приняли болезненное решение отдать дочь на усыновление. Этот самоотверженный поступок имел целью обеспечить ее благополучие, предоставив ей возможности, которые они сами не могли обеспечить. Подробности о судьбе дочери, которую назвали Лизерл, остаются неуловимыми, одна из версий предполагает, что она скончалась от скарлатины.

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Джонни Митчелл

В раннем возрасте известная канадская рок-певица Джонни Митчелл столкнулась с проблемой подростковой беременности. Решив столкнуться с последствиями своего поступка, Митчелл решила родить дочь, хотя сама была еще ребенком. Однако требования материнства вскоре переполнили ее, и она приняла тяжелое решение отдать дочь на усыновление.

Посвятив себя музыкальной карьере и желая славы, Митчелл сначала отодвинула семейные дела на задний план. Однако в 1997 году артистка публично выразила желание возобновить связь со своей давно утраченной дочерью. Их воссоединение было очень трогательным моментом, и с тех пор они построили прочную связь, поддерживающую друг друга.

Линда Лавлейс

Линда Лавлейс, легендарная фигура в индустрии фильмов для взрослых, прошла бурный путь. Выросшие в суровой семье, она сначала стремилась к целомудренной жизни. Однако любовь вмешалась, когда она встретила режиссера Чака Трейнора, за которого вышла замуж всего через неделю после их встречи.

Пара углубилась в нетрадиционные практики, пропагандируя обмен партнерами и групповой опыт. Через три месяца после женитьбы Лавлейс обнаружила, что беременна. По совету матери она неохотно отдала ребенка в детский дом. В последующие годы Лавлейс прилагала усилия, чтобы найти своего сына, но ее поиски оказались безрезультатными.

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