Пять ошибок в уборке, которые следует избегать

UAportal рассказал об основных привычках в уборке, которые могут оказать существенное влияние на уборку в помещении. От пренебрежения уборкой поверхностей, к которым часто прикасаются, к использованию избыточного моющего средства – эти привычки могут повлиять на здоровье и чистоту.

Пренебрежение определенными поверхностями

Следует регулярно чистить поверхности, которые часто затрагивают, например, дверные ручки, выключатели и столешницы. Лучше всего использовать дезинфицирующие салфетки или смесь воды и уксуса, чтобы эффективно очистить эти поверхности.

Большое количество моющего средства

Больше не всегда означает лучшее, когда речь идет об уборке. Использование чрезмерного количества чистящего средства может оставить после себя осадок и сделать поверхности липкими или жирными.

Следуйте инструкциям на этикетках чистящих средств и использовать рекомендованное количество для достижения оптимальных результатов.

Бытовая техника

Игнорирование потребностей бытовой техники в очистке может привести к ухудшению ее работы и даже к повреждению. Необходимо регулярно чистить такие приборы, как холодильник, духовка и посудомоечная машина, чтобы они работали должным образом и служили дольше.

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Замена инструментов

Веники, швабры и пылесосы с течением времени могут накапливать грязь, пыль и мусор, что делает их менее эффективными в уборке. Регулярная чистка этих инструментов и замена изношенных или поврежденных обеспечит эффективность их работы.

Воздушные фильтры

Воздушные фильтры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или в воздухоочистителях улавливают пыль, аллергены и другие частицы, но со временем они могут засоряться и терять свою эффективность.

Следует регулярно чистить или, при необходимости, заменить воздушные фильтры, чтобы поддерживать чистый и здоровый воздух в помещении.

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