П'ять помилок у прибиранні, які слід уникати

UAportal розповів про основні звички в прибиранні, які можуть суттєво вплинути на прибирання в приміщенні. Від нехтування прибирання поверхонь, до яких часто доторкаються, до використання надмірної кількості миючих засобів – ці звички можуть вплинути на здоров'я і чистоту.

Нехтування певних поверхонь

Слід регулярно чистити поверхні, яких часто торкаються, наприклад, дверні ручки, вимикачі та стільниці. Найкраще використовувати дезінфікуючі серветки або суміш води та оцту, щоб ефективно очистити ці поверхні.

Велика кількість миючого засобу

Більше не завжди означає краще, коли мова йде про прибирання. Використання надмірної кількості засобу для чищення може залишити після себе осад і зробити поверхні липкими або жирними.

Варто дотримуватись інструкцій на етикетках засобів для чищення та використовувати рекомендовану кількість для досягнення оптимальних результатів.

Побутова техніка

Ігнорування потреб побутової техніки в очищенні може призвести до погіршення її роботи і навіть до пошкодження. Необхідно регулярно чистити такі прилади, як холодильник, духовка та посудомийна машина, щоб вони працювали належним чином і служили довше.

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Заміна інструментів

Віники, швабри та пилососи з часом можуть накопичувати бруд, пил і сміття, що робить їх менш ефективними у прибиранні. Регулярна чистка цих інструментів та заміна зношених або пошкоджених забезпечить ефективність виконання їх роботи.

Повітряні фільтри

Повітряні фільтри в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря або в очищувачах повітря вловлюють пил, алергени та інші частинки, але з часом вони можуть засмічуватися і втрачати свою ефективність.

Слід регулярно чистити або, в разі потреби, замінити повітряні фільтри, щоб підтримувати чисте і здорове повітря в приміщенні.

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