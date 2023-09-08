Пять популярных комнатных растений, представляющих собой скрытую опасность

Комнатные растения являются отличным дополнением в любое помещение, но важно знать, что некоторые из них могут таить в себе скрытую опасность. Некоторые виды содержат химические вещества, которые могут повлечь за собой неприятные или даже вредные последствия.

От раздражения кожи до расстройства желудка и даже жжение во рту и горле – с ядовитыми комнатными растениями следует обращаться с осторожностью.

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Английский плющ

Английский плющ – популярная лиана, придающая нотку элегантности при драпировке книжных полок или комнатных садов. Хотя для того, чтобы вызвать серьезные проблемы, необходимо проглотить большое количество плюща, важно отметить, что все части растения могут вызвать такие симптомы, как раздражение кожи, жжение в горле (после употребления ягод), жар и сыпь. Желательно размещать плющ на высоких местах, недоступных для детей и домашних животных.

Условия выращивания: яркое или среднее освещение и постоянно влажная почва.

Размер: в помещении лианы могут достигать 2 м.

Пасхальная лилия

Известные своим безошибочным ароматом и потрясающим белым цветением, эти лилии могут вызывать беспокойство, особенно у владельцев кошек. Кошки, которые проглотили даже небольшое количество любой части растения, могут страдать почечной недостаточностью, которая может привести к летальному исходу, если не обратиться к ветеринару в течение 18 часов.

Даже пыльца этих цветов токсична для животных. Рекомендуется удалять желтые тычинки после распускания цветов. Однако важно отметить, что пасхальные лилии не ядовиты для детей.

Условия выращивания: яркий косвенный свет, поливать, когда почва станет сухой на ощупь.

Размер: до метра в высоту.

Нарциссы

Если планируете высаживать луковицы в комнатных условиях, важно знать, что некоторые весенние луковицы, в том числе гиацинты и нарциссы, могут быть токсичными, если съедят люди или домашние питомцы.

Проглатывание луковиц может привести к серьезным проблемам с желудком, высокому кровяному давлению, нерегулярному сердцебиению и даже смерти. Держите нарциссы в недоступном для детей месте на прилавке или полке или рассмотрите возможность выращивания их в террариуме.

Условия выращивания: рассеянный свет и постоянно влажная почва.

Размер: до метра в высоту.

Диффенбахия

Диффенбахия преуспевает в условиях недостаточного освещения и придает тропический оттенок декору в помещении. Однако свое название она получила благодаря симптомам, вызываемым при употреблении внутрь. Ее сок может привести к жжению и отеку языка, что может заблокировать дыхательные пути.

Проглатывание большого количества этого растения может быть смертельным как для людей, так и для домашних животных. Используйте специальные подставки для растений, чтобы держать ее в недоступном для малышей и маленьких собак месте.

Условия выращивания: яркий, рассеянный или приглушенный свет, между поливами дайте почве слегка подсохнуть.

Размер: до 2 метров в высоту.

Филодендрон

Филодендроны – очень популярные комнатные растения, но важно отметить, что они ядовиты как для людей, так и для домашних животных. Проглатывание листьев может вызвать жжение и отек губ, языка и горла, что сопровождается рвотой и диареей. Подобно английскому плющу, филодендроны имеют привычку плестись, поэтому желательно держать их подальше от пола.

Условия выращивания: яркое или среднее освещение и постоянно влажная почва.

Размер: лианы могут достигать до 2 м в длину.

Предлагаем узнать, какие комнатные растения могут повредить жителям дома, где они растут.

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