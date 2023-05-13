Пять семейных душевных фильмов конца 2000-х годов, которые подарят незабываемые впечатления

В этой статье рассматриваются пять душевных семейных фильмов, снятых в период с 2007 по 2010 год. UAportal подготовил эту статью, чтобы помочь семьям найти восхитительные фильмы, которыми можно наслаждаться вместе.

Тайна Келлс

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анимация, Приключения, Семейный

Страна: Ирландия, Бельгия, Франция

Продолжительность: 1ч 15мин

Год: 2009

Продюсер: Томм Мур, Пол Янг

Награды: Номинация на премию "Оскар" за лучший анимационный фильм в 2010 году

Действие фильма "Тайна Келлс" происходит в средневековой Ирландии. В нем рассказывается о приключениях Брендана, мальчика, который отправляется на поиски волшебной книги, которая поможет победить вторгшихся викингов. По пути он открывает для себя свой собственный художественный талант и красоту окружающего его мира.

Рамона и Бизус

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Приключения, Комедия, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 43мин

Год: 2010

Продюсер: Дениз Ди Нови

Основанный на любимой серии книг Беверли Клири, фильм "Рамона и Бизус" рассказывает о злоключениях девятилетней Рамоны Куимби и ее старшей сестры Бизус, которые преодолевают взлеты и падения семейной жизни. Этот душевный фильм с очаровательным исполнением Джоуи Кинга и Селены Гомес идеально подходит для семейного просмотра.

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Кит Киттредж: Загадка американской девочки

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Драма, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 41мин

Год: 2008

Продюсер: Элейн Голдсмит-Томас

Действие фильма "Кит Киттредж: Загадка американской девочки" рассказывает историю о смелой девушке, мечтающей стать журналисткой. Когда ее семья переживает тяжелые времена, Кит отправляется на поиски разгадки тайны и спасения семейного очага. Этот фильм с талантливым актерским составом, в который входят Эбигейл Бреслин и Стэнли Туччи, – душевная и вдохновляющая история о стойкости и надежде.

Спайдервик. Хроники

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Экшн, Приключения, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2008

Продюсер: Марк Кантон

Основанный на бестселлере Тони ДиТерлицци и Холли Блэк, фильм "Спайдервикские хроники" рассказывает о семье Грейс, которая переезжает в старый особняк и открывает для себя скрытый мир волшебных существ. Этот фильм с потрясающими спецэффектами и захватывающими боевиками обязательно стоит посмотреть семьям, которые любят фантастику и приключения.

Марли и я

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Комедия, Драма, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 55мин

Год: 2008

Продюсер: Гил Неттер

Награды: Номинация на премию Общества кинокритиков Феникса за лучший семейный фильм

Основанный на бестселлере Джона Грогана, фильм "Марли и я" рассказывает о злоключениях милого, но непоседливого лабрадора-ретривера по имени Марли и его хозяев, Джона и Дженни. Этот фильм с очаровательными ролями Оуэна Уилсона и Дженнифер Энистон – душевная и уморительная дань радости и проблемам семейной жизни.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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