Пять удивительных семейных фильмов, которые заставят смотреть на жизнь по-другому

UAportal подготовил список из пяти лучших семейных фильмов, которые вышли в прокат в период с 2016 по 2019 год. Они заставят зрителей посмотреть на жизнь по-другому.

Король Лев

IMDB рейтинг: 7,2

Жанр: Анимация, Приключения, Драма

Страна: США Продолжительность: 118 мин. Год: 2019

Продюсер: Джон Фавро.

"Король Лев" – американский музыкальный фильм режиссера Джона Фавро, основанный на одноименном классическом анимационном фильме компании Walt Disney Pictures 1994 года. Фильм рассказывает о Симбе, молодом львенке, который после смерти своего отца Муфасы становится наследником трона Прайда.

С помощью своих друзей Тимона и Пумбаа он должен проявить мужество, чтобы отвоевать свою родину у злодея дяди Шрама. В фильме звучат голоса Дональда Гловера в роли Симбы, Бейонсе Ноулз-Картер в роли Налы и Джеймса Эрла Джонса в роли Муфасы.

Мэри Поппинс возвращается

IMDB рейтинг: 6,6

Жанр: Комедия, Семейный, Фэнтези

Страна: США Продолжительность: 130 мин. Год: 2018

Продюсер: Роб Маршалл

"Мэри Поппинс возвращается" – продолжение классического диснеевского фильма 1964 года "Мэри Поппинс" с Эмили Блант в главной роли. Она возвращается к семье Бэнкс в Лондон 1930-х годов после долгих лет отсутствия.

Мэри возвращает радость в их жизнь с помощью своих магических способностей и учит их верить в себя и никогда не терять надежду, какой бы трудной ни была жизнь. В фильме также снялись Лин-Мануэль Миранда в роли Джека и Бен Уишоу в роли Майкла Бэнкса.

Читайте также: 8 известных звезд влюбленных пар на съемочной площадке

Тайна Коко

IMDB Рейтинг: 8,4

Жанр: Анимация, Приключения, Семейный

Страна: США Продолжительность: 105 мин Год: 2017

Продюсер: Ли Ункрич

Тайна Коко – анимационный музыкальный фильм-фэнтези от Pixar, рассказывающий историю Мигеля Ривера, который мечтает стать музыкантом, как его кумир Эрнесто де ла Круз. Но он не может из-за запрета его семьи на музыку из-за проклятия многих поколений.

Мигель отправляется в приключение, полное колоритных персонажей, чтобы узнать больше о своих предках, где он обнаруживает жизненные уроки, которые останутся с ним навсегда, и делает несколько незабываемых воспоминаний на этом пути. В фильме снялись Гаэль Гарсия Берналь, Бенджамин Братт, Аланна Убах и другие, озвучивающие различных персонажей.

В поисках Дори

IMDB Рейтинг: 7,3

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США Продолжительность: 103 мин Год: 2016

Продюсер: Эндрю Стэнтон

"В поисках Дори" – продолжение фильма 2003 года "В поисках Немо", в котором Дори отправляется в путешествие из Австралии в Калифорнию в поисках своих давно потерянных родителей, озвученных Дайан Китон и Юджином Леви. Во время этого путешествия она встречает новых интересных друзей, таких как Хэнк, озвученный Эдом О'Нилом, и Дестини, озвученная Кейтлин Олсон, которые помогают ей найти то, что она искала все это время – дом. Эллен ДеДженерес вновь исполняет роль Дори, а Альберт Брукс снова играет Марлина.

Босс-молокосос

IMDB Рейтинг: 6,5

Жанр: Анимация, Комедия

Страна: США Продолжительность: 97 мин Год: 2017

Продюсер: Том МакГрат

Босс-молокосос – компьютерный анимационный комедийный фильм компании DreamWorks, в центре которого Тим Темплтон, озвученный Майлзом Бакши, которого всегда любили больше других детей, пока "Босс-молокосос", озвученный Алеком Болдуином, не приезжает в их дом, выдавая себя за нового брата Тима. Несмотря на первоначальное соперничество между ними, они вскоре становятся лучшими друзьями, когда объединяют свои силы против общего врага – генерального директора Фрэнсиса Э Фрэнсиса, которого озвучивает Стив Бушеми.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !