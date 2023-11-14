Пять увлекательных фактов о Джулии Робертс, которые удивляют

Джулия Робертс, известная голливудская актриса, прославившаяся благодаря роли в фильме "Красотка", имеет выразительную внешность и незаурядный талант. Она с легкостью перевоплощается из одного образа в другой, демонстрируя свою многогранность. В этой статье UAportal рассказывает факты о Джулии Робертс, которые вас точно удивят.

Смена имени

Актриса родилась 28 октября 1967 года и выросла в творческой семье. На самом деле актрису звали Джули. Когда она вступила в актерскую гильдию, ей пришлось сменить свое имя из-за того, что в организации уже была Джули Робертс. Личность и подробности жизни этой неизвестной актрисы остаются загадкой.

Награды

Джулия Робертс считается одной из самых выдающихся и высокооплачиваемых звезд Голливуда, она завоевала многочисленные награды, среди которых "Золотой глобус" и "Оскар". Свою первую номинацию на "Оскар" она получила спустя всего три года после начала актерской карьеры, хотя тогда не получила награду.

Гонорары и состояние

В финансовом плане актриса достигла значительных высот, заработав за роль в фильме "Улыбка Моны Лизы" потрясающие 25 миллионов долларов, став первой актрисой, получившей столь значительный гонорар.

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С состоянием, превышающим 300 миллионов долларов, Джулия Робертс является одной из самых богатых звезд в индустрии. Она владеет роскошным пентхаусом на Манхэттене, живописным ранчо в Тахо и изысканной виллой в Малибу.

Исповедование индуизма

Джулия Робертс начала исповедовать индуизм и нашла утешение в этой религии. Актриса демонстрирует инклюзивный подход, уважая все вероисповедания и избегая разделений на основе религиозных убеждений.

Необычная вредная привычка

Джулия Робертс имела своеобразную вредную привычку. Подобно героини одного из ее фильмов, которая грызет ногти, когда волнуется, актриса также любила это дело. Однако она грызла ногти на ногах. Сложно представить, как ей это удавалось, но это может сказать о ее невероятной гибкости. С течением времени актриса сумела преодолеть эту привычку и больше не занимается этим.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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