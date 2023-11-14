П'ять захоплюючих фактів про Джулію Робертс, які дивують

Джулія Робертс, відома голлівудська акторка, що прославилася завдяки ролі у фільмі "Красуня", має виразну зовнішність і неабиякий талант. Вона з легкістю перевтілюється з одного образу в інший, демонструючи свою багатогранність. У цій статті UAportal розповідає факти про Джулію Робертс, які вас точно здивують.

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Зміна імені

Акторка народилася 28 жовтня 1967 року і виросла у творчій родині. Насправді актрису звали Джулі. Коли вона вступила до акторської гільдії, їй довелося змінити своє ім'я через те, що в організації вже була Джулі Робертс. Особистість і подробиці життя цієї невідомої актриси залишаються загадкою.

Нагороди

Джулія Робертс вважається однією з найвидатніших і найбільш високооплачуваних зірок Голлівуду, вона здобула численні нагороди, серед яких "Золотий глобус" і "Оскар". Свою першу номінацію на "Оскар" вона отримала лише через три роки після початку акторської кар'єри, хоча тоді не отримала нагороду.

Гонорари та статки

У фінансовому плані акторка досягла значних висот, заробивши за роль у фільмі "Посмішка Мони Лізи" приголомшливі 25 мільйонів доларів, ставши першою акторкою, яка отримала такий значний гонорар.

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Зі статками, що перевищують 300 мільйонів доларів, Джулія Робертс є однією з найбагатших зірок в індустрії. Вона володіє розкішним пентхаусом на Мангеттені, мальовничим ранчо в Тахо та вишуканою віллою в Малібу.

Сповідування індуїзму

Джулія Робертс почала сповідувати індуїзм та знайшла розраду в цій релігії. Акторка демонструє інклюзивний підхід, поважаючи всі віросповідання та уникаючи поділів на основі релігійних переконань.

Незвична шкідлива звичка

Джулія Робертс мала раніше своєрідну шкідливу звичку. Подібно до героїні одного з її фільмів, яка гризе нігті, коли хвилюється, акторка також полюбляла це діло. Однак вона гризла нігті на ногах. Складно уявити, як їй це вдавалося, але це може сказати про її неймовірну гнучкість. З часом актриса зуміла подолати цю звичку і більше не займається цим.

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