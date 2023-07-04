Пять знаменитостей, усыновивших детей: воспитывают как родных

Родительство является ценным и заветным аспектом жизни, независимо от того, каким путем оно пришло в семью биологическим или через усыновление. Многие знаменитости пошли по пути усыновления, чтобы создать свою семью или расширить ее, движимые глубоким желанием обеспечить нуждающимся детям безопасный и любящий дом.

UAportal собрал истории пяти знаменитостей, которые с гордостью вступили на путь усыновления, и на причины, по которым они так близко к сердцу держат своих детей.

Николь Кидман

Во время брака Николь Кидман с Томом Крузом она пережила душераздирающую потерю своего первого ребенка из-за внематочной беременности. Однако пара нашла утешение и удовлетворение в усыновлении. В их жизни появилось двое детей дочка Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

Читайте также: Семья Мадонны боялась "худшего", когда певица внезапно попала в реанимацию

Сандра Баллок

Актриса Сандра Баллок, лауреат премии "Оскар", имеет двух приемных детей, Луиса и Лайлу. Она усыновила Луиса в 2010 году, а Лайлу – в 2012 году. Баллок открыто заявила, что не называет своих детей "приемными", а подчеркивает, что они "наши дети". Она смело поделилась своим опытом столкновения с осуждением общества в процессе усыновления, проливая свет на проблемы и сложности, связанные с этим.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли и ее бывший муж Брэд Питт известны своей смешанной семьей. Их путь к родительству через усыновление начался с усыновления их первого ребенка, Мэддокса Чивана, из Камбоджи в 2002 году. Впоследствии в 2005 году у них родилась дочь Захара Марли из Эфиопии, а в 2007 году – сын Пакс Тьен.

В интервью Vogue India в 2020 году Джоли красноречиво рассказала о глубоком влиянии усыновления детей из разных рас и чужих стран. Она подчеркнула важность почитания их корней и обогащающего обмена, который происходит, когда встречаются два мира. Джоли считает себя счастливой матерью этих детей и дорожит замечательным родительским путешествием, которое она разделяет с ними.

Читайте также: От Адель до Принца Гарри: звезды, которые борются с психическими расстройствами

Шарлиз Терон

Известная актриса Шарлиз Терон приняла усыновление в 2012 и 2015 годах, когда в ее семье появились дети Джексон и Август из Африки. В откровенном интервью газете The Daily Mail в 2019 году Терон рассказала о своем пути понимания и принятия, когда ее ребенок, Джексон, проявил иную гендерную идентичность, чем предполагалось вначале.

Терон с любовью признала своих дочерей и их индивидуальность, заявив о своей готовности защищать и воспитывать их. Она глубоко ценит их уникальность и осознает ответственность за то, чтобы вести их к процветающему будущему.

Мадонна

Поп-икона Мадонна решилась на усыновление, приняв в свою жизнь четырех из шести своих детей благодаря этому необычному процессу. Помимо своих биологических детей, Лурдес и Рокко, Мадонна усыновила своего сына Дэвида Банда Мвале Чикконе в 2006 году, свою дочь Чифундо "Мерси" Джеймс и близнецов Стеллу Чикконе и Эстер Чикконе в 2017 году.

В интервью Vogue Мадонна выразила сильную связь со своим сыном Дэвидом, отметив их общую целеустремленность и сосредоточенность. Она считает, что он унаследовал эти черты от нее и чувствует глубокую связь с ним, признавая влияние ее ДНК на его характер.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !