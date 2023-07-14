Пять звезд, отказавшихся от уколов красоты и бросивших вызов всем

UAportal подготовил статью, в которой рассказывает о сопротивлении некоторых знаменитостей традиционным стандартам красоты. В течение многих лет эти звезды сталкивались с критикой за свою якобы "неидеальную" внешность, бросая вызов общественным нормам и принимая свою естественную сущность.

Моника Беллуччи

Очаровательная брюнетка, никогда не подвергалась давлению косметических операций для изменения своей внешности. В отличие от многих женщин ее возраста, она осознает тщетность попыток скрыть морщины и признаки старения, решив же принять их. Беллуччи занимает философскую позицию в этом вопросе, выступая за самопринятие и подлинность, даже вопреки общественным ожиданиям.

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Кейт Мосс

Еще одна заметная фигура, принявшая свою природную красоту, – модель Кейт Мосс. Несмотря на критику со стороны поклонников, ожидавших, что она бросит вызов процессу старения, Мосс остается непоколебимой и не извиняется. Она отказывается подчиняться требованиям оставаться вечно молодым, решив праздновать свой возраст и индивидуальность.

Бриджит Бардо

Секс-символ французского кино, Бриджит Бардо также воздерживалась от использования филеров и косметических средств, несмотря на жесткую критику со стороны своих поклонников. Публика желала, чтобы она сохранила свою вечную красоту, но Бардо осталась верна себе и отказалась изменять свою внешность ради того, чтобы нравиться другим.

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Ванесса Паради

Известная своими отношениями с Джонни Деппом, она изящно приняла изменения, приходящие с возрастом, не прибегая к хирургическому вмешательству. Она сосредоточилась на стабилизации своего психического благополучия и приняла естественное влияние времени, включая морщинки и прочие несовершенства.

Сальма Хайек

Мексикано-американская актриса, приняла сознательное решение не поддаваться собственной неуверенности и не подвергаться общественному давлению. Однако ее рассуждения отличались от других. Хайек просто опасалась потенциальных рисков и манипуляций, связанных с косметическими процедурами, решив сохранить свою природную красоту.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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