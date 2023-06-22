Пятерка лучших приключенческих фильмов: следуйте зову авантюризма

Приключенческие фильмы всегда были популярным жанром, позволяющим зрителям пережить захватывающие и волнующие истории, которые увлекают их в путешествие по неизведанным местам. UAportal подготовил список из пяти лучших приключенческих фильмов, снятых в период с 2017 по 2021 год, которые получили признание критиков и награды за захватывающие сюжеты, потрясающие визуальные эффекты и великолепную игру актеров.

Круиз по джунглям

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Приключения, Фэнтези, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 127 мин

Год: 2021

Продюсер: Джон Дэвис, Джон Фокс, Бо Флинн, Дуэйн Джонсон

Действие фильма "Круиз по джунглям" происходит в начале 20 века. Доктор Лили Хоутон нанимает харизматичного капитана речного судна Фрэнка Вольфа, чтобы тот отправился с ней по реке Амазонке на поиски мифического дерева, обладающего целительной силой. По пути они сталкиваются с опасными препятствиями, сверхъестественными силами и неожиданными поворотами, которые проверяют их мужество и доверие друг к другу.

Джуманджи: Зов джунглей

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 119 мин

Год: 2017

Продюсер: Мэтт Толмач, Уильям Тейтлер

Четверо старшеклассников попадают в мир Джуманджи, видеоигры, которая становится их реальностью. Они берут на себя роли аватаров с уникальными способностями и должны пройти ряд испытаний, чтобы выбраться из игры и вернуться домой. По пути они обнаруживают свои внутренние сильные и слабые стороны и узнают о важности командной работы и дружбы.

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Tomb Raider: Лара Крофт

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 118 мин

Год: 2018

Продюсер: Грэм Кинг

Основанный на популярной игровой франшизе, Tomb Raider следует за Ларой Крофт, которая отправляется в опасное путешествие на отдаленный остров, чтобы найти своего пропавшего отца и раскрыть секреты древней гробницы. Ей предстоит пройти по коварной местности, сразиться со смертельными врагами и решить сложные головоломки, чтобы выполнить свою миссию и спасти мир от разрушения.

К звездам

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Приключения, Драма, Мистерия

Страна: США, Бразилия, Китай

Продолжительность: 123 мин

Год: 2019

Продюсер: Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Джеймс Грэй, Энтони Катагас, Родриго Тейшейра, Арнон Милчан

Действие фильма "К звездам" происходит в недалеком будущем. Астронавт Рой МакБрайд отправляется к внешним границам Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну, угрожающую выживанию человечества. По пути он сталкивается со своими внутренними демонами и открывает для себя истинный смысл своей миссии и свое место во Вселенной.

Зов предков

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Приключения, Драма, Семейный

Страна: США, Канада

Продолжительность: 100 мин

Год: 2020

Продюсер: Эрвин Стофф

Описание: Основанный на классическом романе Джека Лондона, фильм "Зов предков" рассказывает о путешествии Бака, домашней собаки, которую украли из дома в Калифорнии и продали в дикую природу Аляски, чтобы она стала ездовой собакой. Приспосабливаясь к новой жизни и формируя связь со своими спутниками-людьми, он познает суровую реальность жизни в дикой природе и должен полагаться на свои инстинкты и внутреннюю силу, чтобы выжить.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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