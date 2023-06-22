Пятерка лучших приключенческих фильмов: следуйте зову авантюризма
Приключенческие фильмы всегда были популярным жанром, позволяющим зрителям пережить захватывающие и волнующие истории, которые увлекают их в путешествие по неизведанным местам. UAportal подготовил список из пяти лучших приключенческих фильмов, снятых в период с 2017 по 2021 год, которые получили признание критиков и награды за захватывающие сюжеты, потрясающие визуальные эффекты и великолепную игру актеров.
Круиз по джунглям
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: Приключения, Фэнтези, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 127 мин
Год: 2021
Продюсер: Джон Дэвис, Джон Фокс, Бо Флинн, Дуэйн Джонсон
Действие фильма "Круиз по джунглям" происходит в начале 20 века. Доктор Лили Хоутон нанимает харизматичного капитана речного судна Фрэнка Вольфа, чтобы тот отправился с ней по реке Амазонке на поиски мифического дерева, обладающего целительной силой. По пути они сталкиваются с опасными препятствиями, сверхъестественными силами и неожиданными поворотами, которые проверяют их мужество и доверие друг к другу.
Джуманджи: Зов джунглей
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: Экшн, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 119 мин
Год: 2017
Продюсер: Мэтт Толмач, Уильям Тейтлер
Четверо старшеклассников попадают в мир Джуманджи, видеоигры, которая становится их реальностью. Они берут на себя роли аватаров с уникальными способностями и должны пройти ряд испытаний, чтобы выбраться из игры и вернуться домой. По пути они обнаруживают свои внутренние сильные и слабые стороны и узнают о важности командной работы и дружбы.
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Tomb Raider: Лара Крофт
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези
Страна: Великобритания, США
Продолжительность: 118 мин
Год: 2018
Продюсер: Грэм Кинг
Основанный на популярной игровой франшизе, Tomb Raider следует за Ларой Крофт, которая отправляется в опасное путешествие на отдаленный остров, чтобы найти своего пропавшего отца и раскрыть секреты древней гробницы. Ей предстоит пройти по коварной местности, сразиться со смертельными врагами и решить сложные головоломки, чтобы выполнить свою миссию и спасти мир от разрушения.
К звездам
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: Приключения, Драма, Мистерия
Страна: США, Бразилия, Китай
Продолжительность: 123 мин
Год: 2019
Продюсер: Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Джеймс Грэй, Энтони Катагас, Родриго Тейшейра, Арнон Милчан
Действие фильма "К звездам" происходит в недалеком будущем. Астронавт Рой МакБрайд отправляется к внешним границам Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну, угрожающую выживанию человечества. По пути он сталкивается со своими внутренними демонами и открывает для себя истинный смысл своей миссии и свое место во Вселенной.
Зов предков
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: Приключения, Драма, Семейный
Страна: США, Канада
Продолжительность: 100 мин
Год: 2020
Продюсер: Эрвин Стофф
Описание: Основанный на классическом романе Джека Лондона, фильм "Зов предков" рассказывает о путешествии Бака, домашней собаки, которую украли из дома в Калифорнии и продали в дикую природу Аляски, чтобы она стала ездовой собакой. Приспосабливаясь к новой жизни и формируя связь со своими спутниками-людьми, он познает суровую реальность жизни в дикой природе и должен полагаться на свои инстинкты и внутреннюю силу, чтобы выжить.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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