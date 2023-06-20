Пятерка лучших семейных фильмов от комедий до драм: идеальные для просмотра с близкими

Существует множество фильмов, от комедий до драм, которые предлагают восхитительные впечатления от семейного просмотра. UAportal подготовил список из пяти лучших семейных фильмов с 2018 по 2021 год, которые идеально подходят для просмотра с близкими.

Человек-паук: Паутина вселенных

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 57мин

Год: 2018

Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

"Человек-паук: Паутина вселенных" – это захватывающий анимационный фильм, который исследует мультивселенную Человека-паука. Майлз Моралес, подросток из Бруклина, становится новым Человеком-пауком и должен объединиться с другими людьми-пауками из разных измерений, чтобы остановить угрозу, которая может уничтожить всю реальность.

Король Лев

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Анимация, Приключения, Драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 58мин

Год: 2019

Продюсер: Джон Фавро

"Король Лев" – это адаптация классического диснеевского мультфильма. История рассказывает о Симбе, молодом принце-льве, который должен смириться со своей судьбой и занять место законного короля прайда с помощью своих друзей Тимона и Пумбы.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Вперед

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2020

Продюсер: Кори Рэй

"Вперёд" – это волшебное приключение, происходящее в пригородном фэнтезийном мире. Два брата-эльфа, Йен и Барли, отправляются на поиски волшебного драгоценного камня, который на один день вернет к жизни их отца. По пути они встречают множество фантастических существ и препятствий.

Райя и последний дракон

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2021

Продюсер: Оснат Шурер, Питер Дель Вечо

"Райя и последний дракон" – это фэнтезийное приключение, действие которого происходит в вымышленной стране Кумандра. Райя, молодой воин, отправляется на поиски последнего дракона, чтобы остановить темную силу, угрожающую стране. По пути она узнает, что такое доверие и сила дружбы.

Лука

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2021

Продюсер: Андреа Уоррен

"Лука" – это душещипательная история о двух юных морских чудовищах, которые выходят на сушу и познают радости и трудности человеческой жизни. Действие фильма происходит в красивом приморском городке в Италии, где Лука и его друг Альберто заводят новых друзей и получают важные жизненные уроки.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !