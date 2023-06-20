Пятерка лучших семейных фильмов от комедий до драм: идеальные для просмотра с близкими
Существует множество фильмов, от комедий до драм, которые предлагают восхитительные впечатления от семейного просмотра. UAportal подготовил список из пяти лучших семейных фильмов с 2018 по 2021 год, которые идеально подходят для просмотра с близкими.
Человек-паук: Паутина вселенных
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 57мин
Год: 2018
Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер
"Человек-паук: Паутина вселенных" – это захватывающий анимационный фильм, который исследует мультивселенную Человека-паука. Майлз Моралес, подросток из Бруклина, становится новым Человеком-пауком и должен объединиться с другими людьми-пауками из разных измерений, чтобы остановить угрозу, которая может уничтожить всю реальность.
Король Лев
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Анимация, Приключения, Драма
Страна: США
Продолжительность: 1ч 58мин
Год: 2019
Продюсер: Джон Фавро
"Король Лев" – это адаптация классического диснеевского мультфильма. История рассказывает о Симбе, молодом принце-льве, который должен смириться со своей судьбой и занять место законного короля прайда с помощью своих друзей Тимона и Пумбы.
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Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 42мин
Год: 2020
Продюсер: Кори Рэй
"Вперёд" – это волшебное приключение, происходящее в пригородном фэнтезийном мире. Два брата-эльфа, Йен и Барли, отправляются на поиски волшебного драгоценного камня, который на один день вернет к жизни их отца. По пути они встречают множество фантастических существ и препятствий.
Райя и последний дракон
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 47мин
Год: 2021
Продюсер: Оснат Шурер, Питер Дель Вечо
"Райя и последний дракон" – это фэнтезийное приключение, действие которого происходит в вымышленной стране Кумандра. Райя, молодой воин, отправляется на поиски последнего дракона, чтобы остановить темную силу, угрожающую стране. По пути она узнает, что такое доверие и сила дружбы.
Лука
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 35мин
Год: 2021
Продюсер: Андреа Уоррен
"Лука" – это душещипательная история о двух юных морских чудовищах, которые выходят на сушу и познают радости и трудности человеческой жизни. Действие фильма происходит в красивом приморском городке в Италии, где Лука и его друг Альберто заводят новых друзей и получают важные жизненные уроки.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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