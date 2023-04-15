С хрустящей корочкой: рецепт картофельной запеканки со сметаной и грибами
Попробуйте приготовить ароматную картофельную запеканку на ужин или обед: блюдо просто готовится, но вкус вас не разочарует.
Ингредиенты:
– Картофель – 600 г
– Шампиньоны – 300 г
– Сыр твердый – 120 г
– Сметана 15% – 200 г
– Яйца (желтки) – 2 шт.
– Лук репчатый – 80 г
– Масло сливочное – 30 г
– Соль по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
1. Очистите и нарежьте картофель средними кусочками. Варите 15 минут.
2. Лук нарежьте небольшими кубиками, шампиньоны – пластинками. Растопите сливочное масло на сковороде и жарьте лук 4 минуты. Добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Посолите и добавьте перец.
3. Смешайте сметану и яичные желтки, посолите. Сыр натрите на терке.
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4. Выставьте температуру духовки на 180 градусов.
5. Сваренный картофель выложите ровным слоем в форму для запекания. Добавьте перец. Вторым слоем выложите половину грибов с луком. Посыпьте половиной натертого творога. Снова выложите слой картофеля и грибы с луком. Залейте смесью желтков и сметаны. Посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку на 20 минут.
Подавайте сразу.
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