Салат с тунцем и медовой заправкой: необычное блюдо к праздничному столу

Предлагаем вам еще один рецепт к праздничному столу – пикантный салат с тунцем с медовой заправкой.

Для приготовления вам понадобится:

– 180 г консервированного тунца;

– салатные листья;

– две картофелины;

– один помидор;

– одно яйцо;

– половина лимона;

– 1 столовая ложка зернистой горчицы;

– 1,5 чайной ложки меда;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль, перец по вкусу.

Сварите картофель в мундире и яйцо вкрутую. Картофель порежьте кубиками, яйцо – ломтиками.

С консервированного тунца слейте жидкость и измельчите вилкой.

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Помидор порежьте дольками. Салат порвите руками.

Приготовьте соус:

Смешайте оливковое масло, мед, горчицу и сок половины лимона, добавьте по вкусу соль и перец.

На большую тарелку выложите салатные листья, картофель, тунец, помидор и яйцо. Полейте заправкой и перемешайте.

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