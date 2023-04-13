Салат с тунцем и медовой заправкой: необычное блюдо к праздничному столу
Предлагаем вам еще один рецепт к праздничному столу – пикантный салат с тунцем с медовой заправкой.
Для приготовления вам понадобится:
– 180 г консервированного тунца;
– салатные листья;
– две картофелины;
– один помидор;
– одно яйцо;
– половина лимона;
– 1 столовая ложка зернистой горчицы;
– 1,5 чайной ложки меда;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.
Сварите картофель в мундире и яйцо вкрутую. Картофель порежьте кубиками, яйцо – ломтиками.
С консервированного тунца слейте жидкость и измельчите вилкой.
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Помидор порежьте дольками. Салат порвите руками.
Приготовьте соус:
Смешайте оливковое масло, мед, горчицу и сок половины лимона, добавьте по вкусу соль и перец.
На большую тарелку выложите салатные листья, картофель, тунец, помидор и яйцо. Полейте заправкой и перемешайте.
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