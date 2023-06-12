Самые дорогие драгоценные камни в мире: почему за них готовы отдать столько

Драгоценные камни на протяжении веков очаровывали людей своей красотой, редкостью и необычайной ценностью. Они украшали короны, ювелирные изделия и различные драгоценные артефакты на протяжении всей истории. UAportal подготовил список из пяти самых дорогих драгоценных камней и изделий, которые покорили мир своим великолепием.

Бриллиант "Розовая звезда"

На вершине нашего списка находится бриллиант "Розовая звезда", захватывающий дух драгоценный камень, известный своей необыкновенной красотой и редким розовым цветом. Этот изысканный бриллиант весом 59,60 карата является самым крупным безупречным бриллиантом фантазийного ярко-розового цвета, когда-либо оцененным Геммологическим институтом Америки (GIA). На аукционе он был продан за рекордные 71,2 миллиона долларов, что делает его самым дорогим драгоценным камнем в мире.

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Бриллиант "Голубая луна"

На втором месте – бриллиант "Голубая луна", известный своим завораживающим голубым оттенком, напоминающим безмятежное ночное небо. Этот замечательный камень весит 12,03 карата и является внутренне безупречным, что еще больше усиливает его привлекательность. Бриллиант "Голубая луна" установил новый рекорд по самой высокой цене за карат бриллианта, выручив на аукционе 48,4 миллиона долларов.

Бриллиант "Хоуп"

Следующий в нашем списке – легендарный бриллиант "Хоуп", прославленный драгоценный камень, окутанный тайной и очарованием. Этот редкий голубой бриллиант весит 45,52 карата и имеет захватывающую историю, уходящую вглубь веков. Несмотря на свою пленительную красоту, бриллиант "Надежда", как говорят, несет на себе проклятие, что делает его еще более интригующим и востребованным драгоценным камнем. Его оценочная стоимость составляет 250 миллионов долларов.

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Нефритовое ожерелье

Отойдя от бриллиантов, мы сталкиваемся с завораживающим ожерельем из нефрита, символом роскоши и элегантности. Жадеит, известный своим ярким зеленым цветом и изысканной прозрачностью, высоко ценится в китайской культуре. Это необыкновенное ожерелье состоит из 27 безупречных нефритовых бусин и украшено бриллиантовой застежкой. Оно было продано за ошеломляющую сумму в 27,4 миллиона долларов США, что утвердило его в статусе одного из самых дорогих ювелирных изделий с драгоценными камнями, когда-либо проданных.

Рубин "Санрайз"

Завершает наш список рубин "Санрайз" – очаровательный драгоценный камень, почитаемый за свой насыщенный красный оттенок и поразительные размеры. Этот исключительный рубин весом 25,59 карата является одним из самых больших и прекрасных из когда-либо обнаруженных. Рубин Санрайз обладает удивительной чистотой и помещен в кольцо, украшенное бриллиантами, что еще больше усиливает его привлекательность. Он был продан за ошеломляющие 30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих рубинов, когда-либо проданных на аукционе.

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