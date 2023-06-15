Самые популярные мелодрамы последнего десятилетия, которые следует посмотреть

Мелодрамы – это эмоционально насыщенный жанр, который исследует сложности взаимоотношений и личной борьбы. UAportal подготовил список самых незабываемых мелодрам, снятых в период с 2010 по 2021 год. Эти фильмы не только получили признание критиков и награды, но и произвели неизгладимое впечатление на зрителей.

Звезда родилась

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Мелодрама, Музыка, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 16мин

Год: 2018

Продюсер: Билл Гербер, Брэдли Купер, Линетт Хауэлл Тейлор

Опытный музыкант Джексон Мейн (Брэдли Купер) обнаруживает и влюбляется в борющуюся с трудностями артистку по имени Элли (Леди Гага). В то время как карьера Элли идет в гору, их отношения подвергаются испытанию личными демонами Джексона и его борьбой с зависимостью.

Брачная история

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Комедия, Драма, Романтика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 16мин

Год: 2019

Продюсер: Дэвид Гейман, Ной Баумбах

Чарли (Адам Драйвер) и Николь (Скарлетт Йоханссон) - пара, переживающая болезненный развод. Фильм исследует их путь, когда они пытаются пройти через сложности раздельного проживания, общения с адвокатами и влияния, которое это оказывает на их сына.

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Валентинка

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 52мин

Год: 2010

Продюсер: Джейми Патрикоф, Линетт Хауэлл Тейлор

Фильм рассказывает историю пары, Дина (Райан Гослинг) и Синди (Мишель Уильямс), и их бурных отношений на протяжении нескольких лет. В фильме исследуются трудности, с которыми они сталкиваются, пытаясь сохранить свой брак, преодолевая проблемы, стоящие перед ними.

Виноваты звезды

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 6мин

Год: 2014

Продюсер: Уик Годфри, Марти Боуэн

Фильм рассказывает историю Хейзел (Шейлин Вудли) и Гаса (Энсел Элгорт), двух подростков, которые встречаются и влюбляются в группе поддержки больных раком. В фильме исследуется их путешествие по жизни и влияние болезни на их отношения.

Форма воды

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Приключения, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2017

Продюсер: Гильермо дель Торо, Дж. Майлз Дэйл

Действие фильма происходит в 1960-х годах, в нем рассказывается история немой уборщицы Элизы (Салли Хокинс), которая работает в сверхсекретном исследовательском центре. Она обнаруживает и влюбляется в человекоподобное морское существо, содержащееся в плену на объекте. Фильм исследует их отношения и трудности, с которыми они сталкиваются, пытаясь защитить его.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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