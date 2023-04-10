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Секрет сочных и рыхлых котлет в одном ингридиенте: рецепт

Цихоцкая Мария

Секрет сочных и рыхлых котлет в одном ингридиенте: рецепт

Котлеты любят все. Но не все умеют их готовить. Есть несколько лацфхаков, как сделать котлеты сочными и пышными – UaPortal подскажет.

Более вкусными и пышными котлеты делает хлеб.

  1. Хлебная мякоть впитывает лишнюю влагу и уплотняет мясную массу, облегчает процесс жарки. Благодаря хлебу котлеты не разваливаются.
  2. Придает котлетам мягкость и пышность.
  3. Держит сок внутри котлеты, сохраняя максимум вкуса и аромата.
  4. Берите белый хлеб для котлет, лучше полежавший несколько дней. Перед добавлением в фарш размочите его в молоке, кроме случаев, когда добавляете его, чтобы впитать лишнюю влагу.

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Еще несколько лайфхаков:

  1. Выбирайте правильное мясо: обращайте внимание на кусок с небольшим количеством жира, добавьте в фарш сырой картофель – он сделает его более сочным.
  2. Не добавляйте много яиц – они делают котлеты жесткими. На полкило мяса идет 1 яйцо.
  3. Если нет хлеба, можете добавить в котлеты сухари – они выполнят ту же функцию.
  4. Не держите котлеты слишком долго на сковороде.

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