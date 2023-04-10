Секрет соковитих та пухких котлет в одному інгридієнті: рецепт

Котлети люблять всі. Але не всі вміють їх готувати. Є кілька лацфхаків, як зробити котлети соковитими та пухкими – UaPortal підкаже.

Більш смачними та пухкими котлети робить хліб.

Хлібний м’якуш вбирає зайву вологу та ущільнює м‘ясну масу, полегшує процес смаження. Завдяки хлібу котлети не розвалюються. Додає котлетам м’якості та пишності Утримує сік всередині котлети, зберігаючи максимум смаку та аромату. Беріть білий хліб для котлет, краще той, що вже полежав кілька днів. Перед додаванням у фарш розмочіть його у молоці, крім випадків, коли додаєте його, щоб увібрати зайву вологу.

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Ще кілька лайфхаків:

Обирайте правильне м’ясо: звертайте увагу на шмат з невеликою кількістю жиру, додайте до фаршу сиру картоплю – вона зробить його соковитішим. Не додавайте багато яєць – вони роблять котлети жорсткими. На півкіло м’яса йде 1 яйце. Якщо немає хліба, можете додати до котлет сухарі – вони виконають ту ж функцію. Не тримайте котлети на сковороді занадто довго.

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