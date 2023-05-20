Шаг в прошлое: соберите идеальный ретро-образ

Когда речь идет о том, как одеваться для разных случаев, понимание того, как правильно выбрать стиль, имеет решающее значение. UAportal подготовил модное руководство, чтобы помочь направить свою внутреннюю ретро-деву и привлечь внимание на любом праздничном мероприятии.

Ретро-стиль для вечеринки

Ретро-мода – это воплощение гламурных стилей прошлого и их современная интерпретация. Чтобы создать ретро-образ для вечеринки, необходимо обратить внимание на мелкие детали, такие как обувь, ткани и фасон одежды.

Читайте также: Скроют все недостатки: три лучшие модели джинсов для любого типа фигуры

Начните с выбора пары туфель на каблуках или платформе в винтажном стиле, которые дополнят наряд. Классические туфли или босоножки на высоком каблуке, выполненные в смелых цветах, могут мгновенно придать образу ретро-стиль.

Когда дело доходит до выбора ткани, остановите свой выбор на смелых принтах и узорах, которые были популярны в эпоху ретро. Узоры в горошек, смелые цветочные и геометрические формы могут мгновенно перенести во времена гламура. Кроме того, рассмотрите возможность использования таких тканей, как бархат, атлас или кружево, поскольку они часто встречаются в ретро-моде.

Читайте также: В тренды вернулись юбки-солнце: стилистка показала семь модных моделей 2023 года (фото)

Фасон играет важную роль в достижении подлинного ретро-образа. Выбирайте платья с затянутой талией и пышными юбками, так как они были распространены в 50-х и 60-х годах. Платья A-line, свинг-платья или облегающие и расклешенные силуэты могут подчеркнуть женское очарование и создать винтажную атмосферу.

Чтобы быть в курсе актуальных тенденций ретро-моды, изучите модные журналы или онлайн-платформы, которые демонстрируют современные интерпретации ретро-стиля. Эти ресурсы дадут вдохновение и помогут выбрать подходящие вещи для праздничного образа.

Использование аксессуаров в стиле ретро

Аксессуары играют решающую роль в завершении образа для вечеринки в стиле ретро. Обратите внимание на такие детали, как украшения, сумочки и головные уборы. Крупные разноцветные ожерелья из бисера, большие солнцезащитные очки и яркие серьги – все это было в моде ретро. Выбирайте аксессуары ярких цветов, смелых форм и замысловатых узоров.

Читайте также: Модный дизайн ногтей 2023 в тренде на весну-лето

Если речь идет о сумочках, обратите внимание на клатчи в винтажном стиле, футляры или структурные сумочки с деталями в стиле ретро. Ищите украшения, такие как металлические рамки, декоративные застежки или уникальные узоры, которые соответствуют эпохе.

Головные уборы могут придать образу для вечеринки в стиле ретро дополнительный шик. Подумайте о широкополой шляпе, пуховом фашинаторе или ободке, украшенном блестками или цветами. Эти аксессуары мгновенно перенесут вас в золотой век Голливуда и сделают звездой вечеринки.

Макияж и прическа

Чтобы по-настоящему воплотить ретро-стиль на вечеринке, макияж и прическа должны соответствовать выбранной эпохе. Выберите смелую матовую красную помаду, чтобы воссоздать культовый образ пин-ап 50-х годов. Поэкспериментируйте с подводкой и объемными ресницами, чтобы подчеркнуть глаза и передать дух эпохи.

Читайте также: Топ-5 советов, которые помогут сохранить маникюр и кожу рук во время уборки

Прическа играет решающую роль в достижении полного ретро-образа. Рассмотрите классические прически, такие как торжественные валики, волнистые локоны или объемная прическа с каскадными завитками. Эти прически излучают элегантность и утонченность, прекрасно дополняя ваш образ в стиле ретро.

Чтобы макияж и прическа сохранились на протяжении всей вечеринки, инвестируйте в качественную косметику и используйте фиксирующие спреи или праймеры. Это поможет ретро-образу выдержать испытание временем и сохранить гламурный вид на протяжении всего вечера.

Уверенность и настроение

Хотя одежда, аксессуары и макияж являются неотъемлемыми элементами ретро-стиля, ничто не может заменить уверенность и настроение, с которыми вы придете на вечеринку. Примите суть эпохи, которую вы представляете, и позвольте своей уверенности сиять. Стиль ретро – это воплощение индивидуальности, женственности и харизмы.

Ранее стилисты рассказали, о каких джинсах стоит забыть в этом сезоне, чтобы не испортить модный образ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!