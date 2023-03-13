Список лучших триллеров 2005-10 годов для тех, кто любит острые ощущения
UAportal подготовил список лучших триллеров, выпущенных в период с 2005 по 2010 год. Все они имеют увлекательные сюжеты и были высоко оценены критиками.
Престиж
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Триллер
Страна: США Продолжительность: 130 мин Год: 2007
Продюсер: Кристофер Нолан
Этот отмеченный наградами фильм рассказывает историю двух соперничающих фокусников в Лондоне в конце XIX века, которые вступают в ожесточенное соперничество, чтобы создать величайшую иллюзию из когда-либо виденных. "Престиж" – невероятно напряженный и сложный триллер, который будет держать зрителей в напряжении до самого конца.
Пила III
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Триллер
Страна: США Продолжительность: 108 мин Год: 2006
Продюсер: Даррен Линн Бусман
"Пила III" рассказывает о загадочной личности Джигсоу, который похищает людей и ставит их в опасные для жизни ситуации в рамках своей извращенной игры. Эта часть франшизы наверняка оставит зрителей в шоке своими поворотами и неожиданностями, которые приведут к захватывающему финалу.
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Темный рыцарь
Рейтинг IMDB: 9/10
Жанр: Экшн-триллер
Страна: США Продолжительность: 152 мин Год: 2008
Продюсер: Кристофер Нолан
"Темный рыцарь" – фильм Кристофера Нолана с Кристианом Бэйлом в роли Бэтмена и Хитом Леджером в роли Джокера. Этот фильм имел огромный успех как у критиков, так и в коммерческом плане и считается одним из лучших фильмов о супергероях. Фильм рассказывает о попытке Бэтмена остановить Джокера, который сеет хаос в Готэм-сити.
Остров проклятых
Рейтинг IMDB : 8
Жанр: Триллер
Страна: США Продолжительность: 138 мин Год: 2010
Продюсер: Мартин Скорсезе
"Остров прокляты" следует за Тедди Дэниелсом, маршалом США, расследующим исчезновение в больнице Эшклифф, расположенной на острове Шаттер – изолированном психиатрическом учреждении у побережья Массачусетса. Этот психологический триллер держит зрителей в напряжении до самого неожиданного конца, что делает его одним из самых захватывающих фильмов Скорсезе.
Мюнхен
IMDB рейтинг: 7.6
Жанр: Триллер
Страна: США Продолжительность: 164 мин Год: 2005
Продюсер: Стивен Спилберг
"Мюнхен" следует за Авнером Кауфманом, израильским агентом Моссада, которому поручено выследить палестинских террористов, ответственных за убийство одиннадцати израильских спортсменов во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. В этом напряженном шпионском триллере смешиваются факты и вымысел, чтобы рассказать захватывающую историю о мести и морали.
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