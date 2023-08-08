Стилисты советуют купить на сентябрь белую рубашку: модные тренды осени 2023

Белая рубашка, которая часто считается базовой вещью гардероба, сейчас занимает центральное место как обязательный предмет гардероба в осенне-зимнем сезоне. Дизайнеры сместили акцент из экстравагантного наряда на практичные и долговечные базовые вещи, сделав белую блузку культовой покупкой данного момента.

Loewe, Prada, Versace, Valentino, Alexander McQueen, Tods, Gucci, Christian Dior, Emilia Wickstead, Proenza Schouler и Sacai – лишь несколько брендов, заставивших нас скучать по белой рубашке или комбинации рубашек. Эти бренды представили разные способы стилизации блузки: заправленную или расстегнутую, объемную, как платье, или одетую под другую одежду.

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Коллекция Prada осень-зима 2023 года, разработанная Миуччей Прада и Рафом Симонсом, посвящена концепции униформы. Белая рубашка, основной элемент многих костюмов, получила утилитарный поворот благодаря нагрудным карманам и застежке на пуговицы. Alexander McQueen сосредоточился на структурированных силуэтах и строгом стиле, черпая вдохновение в портняжном деле и биологии.

Valentino принял корпоративную эстетику, представив укороченные рубашки и платья-рубашки к лодыжке с белыми воротничками и черными галстуками. Однако тренд на белые блузки не ограничивался официальными мерами. Bottega Veneta соединили рубашку в едва заметную полоску с боксерами в тон, а Versace продемонстрировали объемное сочетание белой рубашки и джинсов.

Многослойность была ключевой темой в стилизации блузок во время показов сезона осень-зима 2023. Особой популярностью пользовались преувеличенные воротники у The Row, простые многослойные модели у Proenza Schouler и клетка у Bottega Veneta. Воздействие тренда на белые рубашки уже достигло и звездных кругов. Дуа Липа соединила свою классическую рубашку на пуговицах с джинсами с завышенной талией.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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