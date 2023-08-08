Стилісти радять купити на вересень білу сорочку: модні тренди осені 2023

Біла сорочка, яка часто вважається базовою річчю гардеробу, зараз займає центральне місце як обов'язковий предмет гардеробу в осінньо-зимовому сезоні. Дизайнери змістили акцент з екстравагантного вбрання на практичні та довговічні базові речі, зробивши білу блузку культовою покупкою цього моменту.

Loewe, Prada, Versace, Valentino, Alexander McQueen, Tods, Gucci, Christian Dior, Emilia Wickstead, Proenza Schouler та Sacai – лише кілька брендів, які змусили нас нудьгувати за білу сорочку чи комбінацію сорочок. Ці бренди представили різні способи стилізації блузки: заправлений або розстебнутий, об'ємний, як сукня, або одягнений під інший одяг.

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Колекція Prada осінь-зима 2023 року, розроблена Міуччею Прада та Рафом Сімонсом, присвячена концепції уніформи. Біла сорочка, основний елемент багатьох костюмів, отримала утилітарний поворот завдяки нагрудним кишеням та застібці на гудзики. Alexander McQueen зосередився на структурованих силуетах та строгому стилі, черпаючи натхнення у кравецькій справі та біології.

Valentino прийняв корпоративну естетику, представивши укорочені сорочки та сукні-сорочки до кісточки з білими комірцями та чорними краватками. Проте тренд на білі блузи не обмежувався офіційними заходами. Bottega Veneta поєднали сорочку в ледь помітну смужку з боксерами в тон, а Versace продемонстрували об'ємне поєднання білої сорочки та джинсів.

Багатошаровість була ключовою темою в стилізації блузок під час показів сезону осінь-зима 2023. Особливою популярністю користувалися перебільшені коміри The Row, прості багатошарові моделі Proenza Schouler і клітина Bottega Veneta. Вплив тренду на білі сорочки вже досяг і зіркових кіл. Дуа Ліпа поєднала свою класичну сорочку на ґудзиках із джинсами із завищеною талією.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, який потрібно купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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