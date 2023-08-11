Субботние поверья: что обязательно нужно сделать на шестой день недели

Субботу часто считают днем для развития положительных мыслей и устранения негативной энергии. Чтобы привлечь удачу, некоторые верят, что нужно украшать себя бриллиантами, символизирующими процветание и успех.

Также, считается, что выход из больницы в субботу может увеличить вероятность быстрого возвращения, что побуждает пациентов отложить свой отъезд. Точно так же не рекомендуется начинать новые проекты или работу, поскольку это, как говорится, затягивает их завершение, а пословица говорит, что работа, начатая в субботу, будет продолжаться семь суббот, прежде чем добьется успеха.

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В разных культурах этот день имеет свой уникальный набор верований. В некоторых частях Шотландии считалось, что люди, рожденные в субботу, обладают способностью видеть привидений, что придает их существованию мистичность.

В Таиланде предрассудки, связанные с этим днем, расходятся. В то время как считается благоприятным стричься, поскольку это приносит успех, индийская традиция придерживается противоположного мнения, считая, что это приносит неудачу.

Тайская астрология также оказывает влияние на решения, связанные со строительством жилья. Суббота, воскресенье и вторник считаются неблагоприятными для начала застройки, поскольку существует поверье, что эти дни приносят несчастье. Счастливыми цветами для ношения в субботу в Таиланде являются фиолетовый или черный, символизирующие элегантность и силу.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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