Суботні повір'я: що обов'язково потрібно зробити на шостий день тижня

Суботу часто вважають днем для розвитку позитивних думок та усунення негативної енергії. Щоб привабити удачу, деякі вірять, що потрібно прикрашати себе діамантами, що символізують процвітання та успіх.

Також вважається, що вихід із лікарні в суботу може збільшити ймовірність швидкого повернення, що спонукає пацієнтів відкласти свій від'їзд. Так само не рекомендується розпочинати нові проєкти чи роботу, оскільки це, як кажуть, затягує їх завершення, а прислів'я каже, що робота, розпочата в суботу, триватиме сім субот, перш ніж досягне успіху.

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У різних культурах цей день має унікальний набір вірувань. У деяких частинах Шотландії вважалося, що люди, народжені в суботу, мають здатність бачити привидів, що надає їхньому існуванню містичність.

У Таїланді забобони, пов'язані з цим днем, розходяться. Коли вважається сприятливим стригтися, оскільки це приносить успіх, індійська традиція дотримується протилежної думки, вважаючи, що це приносить невдачу.

Тайська астрологія також впливає рішення, пов'язані з будівництвом житла. Субота, неділя та вівторок вважаються несприятливими для початку забудови, оскільки існує повір'я, що ці дні приносять нещастя. Щасливими квітами для носіння в суботу в Таїланді є фіолетовий або чорний, що символізують елегантність та силу.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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