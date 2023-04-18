Супербыстрый ужин из овощной смеси: рецепт

После работы никому не хочется долго стоять у плиты, но и ужин приготовить нужно. UaPortal предлагает вам рецепт вкусной овощной запеканки, которая займет у вас минимум времени.

Для приготовления вам понадобится:

– Овощи замороженные (смесь) – 350 г

– Сыр плавленый – 100 г

– Молоко (горячее) – 150 мл

– масло сливочное (размягченное) - 20 г

– Мука – 1 ст. л

– соль – 1/3 ч. л (по вкусу)

– перец черный молотый - щепотка (по вкусу)

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Разморозьте смесь овощей, а сливочное масло извлеките из холодильника заранее, чтобы оно стало комнатной температуры. Духовку выставьте на 190 градусов. Выложите овощи в форму. Отдельно смешайте масло и муку, добавьте соль, перец и молоко. Перемешайте. Натрите плавленый сыр и добавьте к смеси молока с мукой. Залейте овощей смесью и отправьте в духовку на 30 минут.

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