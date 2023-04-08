Сюжет увлекает с первых кадров: Креативные экшн фильмы 2015-19 годов

UAportal подготовил подборку лучших остросюжетных фильмов 2015-2019 годов. Эти фильмы предлагают увлекательный способ уйти от повседневности и погрузиться в мир захватывающих приключений, героических персонажей и взрывных экшн-сцен.

Мстители 4: Финал

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Экшн, Приключения, Драма

Страна: США; Продолжительность: 3ч 1мин; Год: 2019

Продюсер: Энтони Руссо, Джо Руссо

"Мстители 4: Финал" – эпический супергеройский фильм, завершающий сюжетную арку первых трех частей Кинематографической вселенной Marvel. В фильме участвует группа популярных персонажей, включая Железного человека, Капитана Америку, Тора и Халка, которые вместе работают над устранением ущерба, нанесенного злодеем Таносом в предыдущем фильме.

Джон Уик 3

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 11мин; Год: 2019

Продюсер: Бэзил Иванык, Эрика Ли

"Джон Уик 3" – третья часть франшизы "Джон Уик". В этом фильме Джон находится в бегах после того, как международная гильдия убийц объявила его "отлученным от церкви". С наградой в 14 миллионов долларов за свою голову, Уик должен пробиваться через множество опытных убийц, чтобы выжить.

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Безумный Макс: Дорога ярости

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: Австралия; Продолжительность: 2ч; Год: 2015

Продюсер: Даг Митчелл, Джордж Миллер

"Безумный Макс: Дорога ярости" – это постапокалиптический экшн, действие которого происходит в мрачной пустыне. Фильм рассказывает о Максе Рокатански, который объединяется с воином-императором Фуриосой, чтобы вырваться из лап тиранического полководца Бессмертного Джо.

Миссия невыполнима: Поседствия

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 27мин; Год: 2018

Продюсер: Том Круз, Джей Джей Абрамс

"Миссия невыполнима: Последствия" – шестая часть франшизы "Миссия невыполнима". В этом фильме Итан Хант и его команда должны предотвратить глобальную катастрофу, вызванную террористической группой "Апостолы". В фильме множество захватывающих экшн-сцен, включая прыжок с парашютом с большой высоты и скоростную погоню на мотоцикле по улицам Парижа.

Черная пантера

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: США; Продолжительность: 2ч 14мин; Год: 2018

Продюсер: Кевин ФейджРежиссер: Райан Куглер

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