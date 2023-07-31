Топ-5 фильмов для просмотра вдвоем: создайте незабываемый вечер для свидания
Совместный просмотр фильмов – прекрасный момент для сближения и романтической атмосферы. UAportal подготовил топ-5 интересных кинолент, которые идеально подойдут для свидания.
"Ла-Ла Ленд"
Рейтинг IMDb 8.0
Жанр: Комедия, драма, мюзикл
Страна: США, Гонконг.
Продолжительность: 128 мин
Год: 2016
Главный продюсер: Фред Бергер, Джордан Горовиц, Гарри Гилберт, Марк Платт
Это история любви Мии, начинающей актрисы и Себастьяна, джазового пианиста, которые покоряют свои мечты в Лос-Анджелесе. Этот феерический мюзикл приглашает нас в путешествие романтики, мечты и жертвы, на которые мы идем ради любви и искусства.
"Форма воды"
Рейтинг IMDb 7.3
Жанр: Приключения, драма, фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 123 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Гильермо дель Торо, Джей Майлз Дейл
Сюжет разворачивается во время холодной войны и знакомит зрителей с Элизой, немой женщиной, работающей в секретной правительственной лаборатории. Ее жизнь принимает неожиданный поворот, когда девушка устанавливает уникальную связь с земноводным существом.
"Безумная, глупая, любовь"
Рейтинг IMDb 7.4
Жанр: Комедия, драма, романтика
Страна: США
Продолжительность: 118 мин
Год: 2011
Главный продюсер: Стив Карелл, Дениз Ди Новые
Это веселая и трогательная комедия, разворачивающаяся вокруг жизни Дэвида. Его жизнь идет кувырком, когда он узнает об измене своей девушки. Чудаковатый незнакомец Кел делает все, чтобы помочь главному герою пережить эти изменения в жизни и завязать новые отношения.
"Перед севером"
Рейтинг IMDb 7.9
Жанр: Драма, романтика
Страна: США, Греция.
Продолжительность: 109 мин
Год: 2013
Главный продюсер: Ричард Линклейтер, Кристос В. Константакопулос, Сара Вудхетч
Это третья часть романтической трилогии "Перед восходом солнца". Сюжет разворачивается в Греции, где Джесси и Селин случайно встретились и провели вместе ночь много лет назад. Кино углубляется в сложности отношений, любви и быстротечности времени.
"Вина в наших звездах"
Рейтинг IMDb 7.7
Жанр: Драма, романтика
Страна: США
Продолжительность: 126 мин
Год: 2014
Главный продюсер: Вик Годфри, Марти Боуэн
Это история о Хейзеле и Огастусе, подростках, которые встретились и влюбились в группе для поддержки онкобольных. Они отправляются в путешествие, полное смеха, слез и трогательных откровений. Фильм отлично показывает силу любви и стойкость человеческого духа.
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