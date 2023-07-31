Топ-5 фільмів для перегляду вдвох: створіть незабутній вечір для побачення
Спільний перегляд фільмів – це чудовий момент для зближення та романтичної атмосфери. UAportal підготував топ-5 цікавих кінострічок, які ідеально підійдуть для побачення.
"Ла-Ла Ленд"
Рейтинг IMDb 8.0
Жанр: Комедія, драма, мюзикл
Країна: США, Гонконг
Тривалість 128 хвилин
Рік виробництва: 2016
Головний продюсер Фред Бергер, Джордан Горовіц, Гарі Гілберт, Марк Платт
Це історія кохання Мії, актриси-початківця, та Себастьяна, джазового піаніста, які підкорюють свої мрії в Лос-Анджелесі. Цей феєричний мюзикл запрошує нас у подорож романтики, мрій та жертв, на які ми йдемо заради кохання та мистецтва.
"Форма води"
Рейтинг IMDb 7.3
Жанр: Пригоди, драма, фентезі
Країна: США
Тривалість: 123 хвилини
Рік: 2017
Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо, Джей Майлз Дейл
Сюжет розгортається в час холодної війни й знайомить глядачів з Елізою, німою жінкою, яка працює в секретній урядовій лабораторії. Її життя приймає несподіваного повороту, коли дівчина встановлює унікальний зв'язок зі земноводною істотою.
"Це безглузде кохання"
Рейтинг IMDb 7.4
Жанр: Комедія, драма, романтика
Країна: США
Тривалість: 118 хв
Рік: 2011
Головний продюсер: Стів Карелл, Деніз Ді Нові
Це весела й зворушлива комедія, яка розгортається навколо життя Девіда. Його життя йде шкереберть, коли він дізнається про зраду своєї дівчини. Дивакуватий незнайомець Кел робить усе, щоб допомогти головному герою пережити ці зміни в житті та зав'язати нові стосунки.
"Перед опівніччю"
Рейтинг IMDb 7.9
Жанр: Драма, романтика
Країна: США, Греція
Тривалість: 109 хв
Рік: 2013
Головний продюсер: Річард Лінклейтер, Крістос В. Константакопулос, Сара Вудхетч
Це третя частина романтичної трилогії "Перед сходом сонця". Сюжет розгортається в Греції, де Джессі та Селін, випадково зустрілися й провели разом ніч багато років тому. Кіно заглиблюється в складнощі стосунків, кохання та швидкоплинності часу.
"Винні зірки"
Рейтинг IMDb 7.7
Жанр: Драма, романтика
Країна: США
Тривалість: 126 хв
Рік: 2014
Головний продюсер: Вік Годфрі, Марті Боуен
Це історія про Хейзела й Оґастус, підлітків, які зустрілися й закохалися в групі для підтримки онкохворих. Вони вирушають у подорож, сповнену сміху, сліз та зворушливих одкровень. Фільм чудово показує силу кохання і стійкість людського духу.
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