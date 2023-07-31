Топ-5 фильмов для просмотра вдвоем: создайте незабываемый вечер для свидания

Совместный просмотр фильмов – прекрасный момент для сближения и романтической атмосферы. UAportal подготовил топ-5 интересных кинолент, которые идеально подойдут для свидания.

"Ла-Ла Ленд"

Рейтинг IMDb 8.0

Жанр: Комедия, драма, мюзикл

Страна: США, Гонконг.

Продолжительность: 128 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Фред Бергер, Джордан Горовиц, Гарри Гилберт, Марк Платт

Это история любви Мии, начинающей актрисы и Себастьяна, джазового пианиста, которые покоряют свои мечты в Лос-Анджелесе. Этот феерический мюзикл приглашает нас в путешествие романтики, мечты и жертвы, на которые мы идем ради любви и искусства.

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"Форма воды"

Рейтинг IMDb 7.3

Жанр: Приключения, драма, фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 123 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Гильермо дель Торо, Джей Майлз Дейл

Сюжет разворачивается во время холодной войны и знакомит зрителей с Элизой, немой женщиной, работающей в секретной правительственной лаборатории. Ее жизнь принимает неожиданный поворот, когда девушка устанавливает уникальную связь с земноводным существом.

"Безумная, глупая, любовь"

Рейтинг IMDb 7.4

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна: США

Продолжительность: 118 мин

Год: 2011

Главный продюсер: Стив Карелл, Дениз Ди Новые

Это веселая и трогательная комедия, разворачивающаяся вокруг жизни Дэвида. Его жизнь идет кувырком, когда он узнает об измене своей девушки. Чудаковатый незнакомец Кел делает все, чтобы помочь главному герою пережить эти изменения в жизни и завязать новые отношения.

"Перед севером"

Рейтинг IMDb 7.9

Жанр: Драма, романтика

Страна: США, Греция.

Продолжительность: 109 мин

Год: 2013

Главный продюсер: Ричард Линклейтер, Кристос В. Константакопулос, Сара Вудхетч

Это третья часть романтической трилогии "Перед восходом солнца". Сюжет разворачивается в Греции, где Джесси и Селин случайно встретились и провели вместе ночь много лет назад. Кино углубляется в сложности отношений, любви и быстротечности времени.

"Вина в наших звездах"

Рейтинг IMDb 7.7

Жанр: Драма, романтика

Страна: США

Продолжительность: 126 мин

Год: 2014

Главный продюсер: Вик Годфри, Марти Боуэн

Это история о Хейзеле и Огастусе, подростках, которые встретились и влюбились в группе для поддержки онкобольных. Они отправляются в путешествие, полное смеха, слез и трогательных откровений. Фильм отлично показывает силу любви и стойкость человеческого духа.

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