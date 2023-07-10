Топ-5 фильмов о путешествиях во времени: поглощают увлекательным сюжетом
Хотя возможность путешествовать во времени остается далекой мечтой, мы все еще можем испытать острые ощущения от этого через фильмы. UAportal подготовил список из пяти фильмов о путешествиях во времени, которые перенесут вас в другие измерения.
Увидимся вчера
Рейтинг IMDB: 5.8
Жанр: Экшн, Приключения, Криминал
Страна: США
Продолжительность: 1ч 24мин
Год: 2019
Продюсер: Спайк Ли
Си Джей и Себастьян, два подростка-вундеркинда, создают машину времени, чтобы спасти одного из своих братьев от несправедливого убийства полицией. Однако, пытаясь изменить прошлое, они понимают, что изменение истории чревато непредвиденными последствиями.
Грань времени
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Драма, Ужасы, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 42мин
Год: 2019
Продюсер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
Фильм "Грань времени" рассказывает о двух парамедиках из Нового Орлеана, которые сталкиваются с серией странных и жутких смертей, связанных с новым дизайнерским наркотиком. В ходе расследования они обнаруживают, что наркотик оказывает на своих потребителей эффект перемещения во времени. Однако вскоре они понимают, что прошлое не всегда является тем, чем кажется, а последствия его изменения могут быть смертельно опасными.
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Жена путешественника во времени
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Драма, Фэнтези, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 47мин
Год: 2009
Продюсер: Роберт Швентке
Фильм "Жена путешественника во времени", основанный на бестселлере Одри Ниффенеггер, рассказывает историю Генри, путешественника во времени, который встречает и влюбляется в Клэр. Однако их отношения осложняются болезнью Генри, которая заставляет его непроизвольно путешествовать во времени. Перемещаясь по разным временным линиям, они познают истинное значение любви и самопожертвования.
Ловушка времени
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 27мин
Год: 2018
Продюсер: Марк Деннис, Бен Фостер
Фильм "Ловушка времени" рассказывает о группе студентов, которые отправляются в отдаленную пещеру в поисках своего пропавшего профессора. Однако вскоре они обнаруживают, что пещера обладает эффектом искривления времени, в результате чего они оказываются в бесконечной петле. Пытаясь найти выход, они разгадывают тайну пещеры и людей, которые были заперты в ней на протяжении веков.
Помешанный на времени
Рейтинг IMDB: 5.7
Жанр: Комедия, Драма, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 44мин
Год: 2018
Продюсер: Эндрю Боулер
После того как девушка расстается с парнем, молодой физик изобретает машину времени, чтобы вернуться назад и исправить свои отношения. Однако, пытаясь улучшить их прошлое, он понимает, что изменение мельчайших деталей может привести к непредвиденным последствиям.
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