Топ-5 фильмов о путешествиях во времени: поглощают увлекательным сюжетом

Хотя возможность путешествовать во времени остается далекой мечтой, мы все еще можем испытать острые ощущения от этого через фильмы. UAportal подготовил список из пяти фильмов о путешествиях во времени, которые перенесут вас в другие измерения.

Увидимся вчера

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Экшн, Приключения, Криминал

Страна: США

Продолжительность: 1ч 24мин

Год: 2019

Продюсер: Спайк Ли

Си Джей и Себастьян, два подростка-вундеркинда, создают машину времени, чтобы спасти одного из своих братьев от несправедливого убийства полицией. Однако, пытаясь изменить прошлое, они понимают, что изменение истории чревато непредвиденными последствиями.

Грань времени

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Драма, Ужасы, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2019

Продюсер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

Фильм "Грань времени" рассказывает о двух парамедиках из Нового Орлеана, которые сталкиваются с серией странных и жутких смертей, связанных с новым дизайнерским наркотиком. В ходе расследования они обнаруживают, что наркотик оказывает на своих потребителей эффект перемещения во времени. Однако вскоре они понимают, что прошлое не всегда является тем, чем кажется, а последствия его изменения могут быть смертельно опасными.

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Жена путешественника во времени

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Драма, Фэнтези, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2009

Продюсер: Роберт Швентке

Фильм "Жена путешественника во времени", основанный на бестселлере Одри Ниффенеггер, рассказывает историю Генри, путешественника во времени, который встречает и влюбляется в Клэр. Однако их отношения осложняются болезнью Генри, которая заставляет его непроизвольно путешествовать во времени. Перемещаясь по разным временным линиям, они познают истинное значение любви и самопожертвования.

Ловушка времени

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 27мин

Год: 2018

Продюсер: Марк Деннис, Бен Фостер

Фильм "Ловушка времени" рассказывает о группе студентов, которые отправляются в отдаленную пещеру в поисках своего пропавшего профессора. Однако вскоре они обнаруживают, что пещера обладает эффектом искривления времени, в результате чего они оказываются в бесконечной петле. Пытаясь найти выход, они разгадывают тайну пещеры и людей, которые были заперты в ней на протяжении веков.

Помешанный на времени

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Комедия, Драма, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 44мин

Год: 2018

Продюсер: Эндрю Боулер

После того как девушка расстается с парнем, молодой физик изобретает машину времени, чтобы вернуться назад и исправить свои отношения. Однако, пытаясь улучшить их прошлое, он понимает, что изменение мельчайших деталей может привести к непредвиденным последствиям.

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