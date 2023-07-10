Топ-5 фільмів про подорожі в часі: поглинають захоплюючим сюжетом

Хоча можливість подорожувати в часі залишається далекою мрією, ми все ще можемо відчути гострі відчуття від цього через фільми. UAportal підготував список із п'яти фільмів про подорожі в часі, які перенесуть вас до інших вимірів.

Побачимося вчора

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Екшн, Пригоди, Кримінал

Країна: США

Тривалість: 1год 24хв

Рік: 2019

Продюсер: Спайк Лі

Сі Джей і Себастьян, два підлітки-вундеркінди, створюють машину часу, щоб урятувати одного зі своїх братів від несправедливого вбивства поліцією. Проте, намагаючись змінити минуле, вони розуміють, що зміна історії загрожує непередбачуваними наслідками.

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Грань часу

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Драма, Жахи, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2019

Продюсер: Джастін Бенсон, Аарон Мурхед

Фільм "Грань часу" розповідає про двох парамедиків з Нового Орлеана, які стикаються із серією дивних та моторошних смертей, пов'язаних із новим дизайнерським наркотиком. У ході розслідування вони виявляють, що наркотик має на своїх споживачів ефект переміщення в часі. Однак невдовзі вони розуміють, що минуле не завжди є тим, чим здається, а наслідки його зміни можуть бути смертельно небезпечними.

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Дружина мандрівника у часі

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Драма, Фентезі, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2009

Продюсер: Роберт Швентке

Фільм "Дружина мандрівника в часі", заснований на бестселері Одрі Ніффенеггер, розповідає історію Генрі, мандрівника у часі, який зустрічає та закохується у Клер. Проте їхні стосунки ускладнюються хворобою Генрі, яка змушує його мимоволі подорожувати у часі. Переміщаючись різними тимчасовими лініями, вони пізнають справжнє значення любові та самопожертви.

Пастка часу

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 27хв

Рік: 2018

Продюсер: Марк Денніс, Бен Фостер

Фільм "Пастка часу" розповідає про групу студентів, які вирушають до віддаленої печери у пошуках свого зниклого професора. Однак незабаром вони виявляють, що печера має ефект викривлення часу, внаслідок чого вони опиняються в нескінченній петлі. Намагаючись знайти вихід, вони розгадують таємницю печери та людей, які були замкнені в ній упродовж століть.

Схиблений на часі

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Комедія, Драма, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 44хв

Рік: 2018

Продюсер: Ендрю Боулер

Після того, як дівчина розлучається з хлопцем, молодий фізик винаходить машину часу, щоб повернутися назад і виправити свої стосунки. Однак, намагаючись покращити їхнє минуле, він розуміє, що зміна найдрібніших деталей може призвести до непередбачуваних наслідків.

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