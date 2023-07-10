Топ-5 фильмов о путешествиях во времени: поглощают увлекательным сюжетом

Хотя возможность путешествовать во времени остается далекой мечтой, мы все еще можем испытать острые ощущения от этого через фильмы. UAportal подготовил список из пяти фильмов о путешествиях во времени, которые перенесут вас в другие измерения.

Увидимся вчера

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Экшн, Приключения, Криминал

Страна: США

Продолжительность: 1ч 24мин

Год: 2019

Продюсер: Спайк Ли

Си Джей и Себастьян, два подростка-вундеркинда, создают машину времени, чтобы спасти одного из своих братьев от несправедливого убийства полицией. Однако, пытаясь изменить прошлое, они понимают, что изменение истории чревато непредвиденными последствиями.

Видео дня

Грань времени

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Драма, Ужасы, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2019

Продюсер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

Фильм "Грань времени" рассказывает о двух парамедиках из Нового Орлеана, которые сталкиваются с серией странных и жутких смертей, связанных с новым дизайнерским наркотиком. В ходе расследования они обнаруживают, что наркотик оказывает на своих потребителей эффект перемещения во времени. Однако вскоре они понимают, что прошлое не всегда является тем, чем кажется, а последствия его изменения могут быть смертельно опасными.

Читайте также: Топ пять фантастических фильмов последних лет: невозможно оторваться от просмотра

Жена путешественника во времени

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Драма, Фэнтези, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2009

Продюсер: Роберт Швентке

Фильм "Жена путешественника во времени", основанный на бестселлере Одри Ниффенеггер, рассказывает историю Генри, путешественника во времени, который встречает и влюбляется в Клэр. Однако их отношения осложняются болезнью Генри, которая заставляет его непроизвольно путешествовать во времени. Перемещаясь по разным временным линиям, они познают истинное значение любви и самопожертвования.

Ловушка времени

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 27мин

Год: 2018

Продюсер: Марк Деннис, Бен Фостер

Фильм "Ловушка времени" рассказывает о группе студентов, которые отправляются в отдаленную пещеру в поисках своего пропавшего профессора. Однако вскоре они обнаруживают, что пещера обладает эффектом искривления времени, в результате чего они оказываются в бесконечной петле. Пытаясь найти выход, они разгадывают тайну пещеры и людей, которые были заперты в ней на протяжении веков.

Помешанный на времени

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Комедия, Драма, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 44мин

Год: 2018

Продюсер: Эндрю Боулер

После того как девушка расстается с парнем, молодой физик изобретает машину времени, чтобы вернуться назад и исправить свои отношения. Однако, пытаясь улучшить их прошлое, он понимает, что изменение мельчайших деталей может привести к непредвиденным последствиям.

Ранее, UAportal подготовил топ пять насыщенных экшен фильмов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!