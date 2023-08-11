Топ-5 фраз, которые никогда нельзя говорить своему начальнику: стройте крепкие и хорошие отношения

Что никогда нельзя говорить руководству

Разговаривая с начальником, необходимо особенно тщательно следить за своей речью. UAportal поделился несколькими фразами, которые никогда нельзя говорить руководству во избежание недоразумений и потенциального увольнения.

"Вы не понимаете"

Никогда не сомневайтесь в знаниях или опыте босса. Попробуйте с уважением предоставить дополнительную информацию или предложить другую точку зрения.

"Это не моя работа"

Хотя важно устанавливать границы и разъяснять обязанности, начальник может воспринять прямой отказ как неповиновение. Лучше выражайте беспокойство или предлагайте альтернативные решения в уважительной форме. Это повысит вашу компетентность в его глазах.

"Я не могу этого сделать"

Обсуждайте любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, а также предложите потенциальные решения. Это будет свидетельствовать о готовности решать проблемы и находить компромиссы.

"Это не моя вина"

Обвинять других или снимать с себя ответственность не является правильным подходом. Вместо этого ищите решения и возьмите на себя ответственность за любые ошибки или проблемы. Следовательно, руководство поймет, что на вас можно положиться.

"Я слишком занят"

Несмотря на то, что важно эффективно управлять рабочей нагрузкой, такое ваше высказывание директор может воспринять как отказ от сотрудничества. Поэтому рекомендуется сообщить о текущем объеме работы и предложить свои варианты расстановки приоритетов или делегирования.

Ранее, UaPortal поделился, какие фразы нельзя говорить на первом свидании.

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