Топ-5 летних хитростей, которые сделают жизнь проще

Летнее время представляет собой уникальный набор проблем и возможностей. Впрочем, несколько советов помогут оставаться организованными, продуктивными и экономными, наслаждаясь солнечным светом.

UAportal подготовил пять летних хитростей, которые помогут сделать жизнь проще. Они касаются всех сфер жизни.

Первый совет касается упрощения ухода за садом или газоном – купите роботизированную газонокосилку. С роботизированной газонокосилкой вам не придется беспокоиться о том, чтобы вручную толкать ее по двору.

Это отличный вариант для тех, кто хочет удобства, но ненавидит проводить часы на улице под жарким солнцем. Кроме того, косилка экономит расходы на топливо, поскольку в таких моделях не нужно менять бензин или масло.

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Второй способ сохранить прохладу в помещении – используйте тонировочную пленку для окон. Этот продукт помогает уменьшить тепло, проникающее через окна, блокируя ультрафиолетовые лучи солнца, и в то же время пропускает естественный свет в ваш дом или офис.

Она также обеспечивает конфиденциальность без необходимости постоянно держать жалюзи закрытыми. Пленка выпускается в различных цветах, поэтому она может соответствовать любому стилю декора, что позволяет позаботиться как о функциональности, так и об эстетике!

Один из самых бюджетных вариантов – купить охладитель воздуха вместо кондиционера! Охладители воздуха не требуют дорогостоящей установки, поскольку они просто подключаются к розеткам; кроме того, они достаточно хорошо работают даже при подключении через удлинители.

Эти устройства не только приносят облегчение в жаркие дни, но их низкая стоимость делает их идеальным дополнением, особенно если вы хотите сэкономить на счетах за электричество.

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Гамаки бывают разных форм и размеров, добавляют визуальную привлекательность, а также удобство, обеспечивая пользователям полную релаксацию на открытом воздухе. Потратив немного времени и усилий на создание собственного гамака из макраме, можно получить полный контроль над предпочтениями в дизайне, что обеспечит владельцам дома максимальное удовлетворение после завершения работы.

Использование комнатных растений, таких как суккуленты и кактусы, служит нескольким целям. Они добавляют эстетическую ценность в помещение и одновременно повышают уровень влажности. Использование комнатных растений тоже украшает помещение и дает дополнительный кислород, выделяемый растениями.

Напомним, стремясь украсить интерьер или пополнить домашнюю коллекцию растений, часто выбирают такого представителя, как оранжевый хлорофитум. Он нетребователен к уходу и не отличается капризным характером.

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