Топ-5 лучших семейных фильмов и мультиков: окунитесь в приключения и магию
Семейные киновечера – это отличная возможность провести время вместе. UAportal подготовил топ-5 невероятных фильмов, которые понравятся как малышам, так и взрослым.
"Коко"
Рейтинг IMDB 8.4/10
Жанр: Анимация, приключенческий, семейный
Страна: США
Продолжительность: 105 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Дарла К. Андерсон
Юный Мигель мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет своей семьи заниматься музыкой. Он волшебным образом переносится в Страну мертвых. Там парень отправляется в чрезвычайное путешествие, чтобы узнать правду об истории своей семьи.
"История игрушек 4"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Анимация, прик
лючения, комедия
Страна: США
Продолжительность: 100 мин
Год: 2019
Главный продюсер: Джонас Ривера, Марк Нильсен
Когда новая игрушка мальчика Бонни, Форки, исчезает, Вуди вместе с другими игрушками отправляется на его поиски. По пути они встречают старых друзей и обретают новых, а также заново открывают для себя подлинное значение дружбы, верности и принятия изменений.
"Паддингтон 2"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: Великобритания, Франция
Продолжительность: 103 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Дэвид Гейман
Милый мишка Паддингтон несправедливо обвинили в преступлении. Теперь ему придется доказать свою непричастность. Благодаря волшебной натуре и оптимизму, главный герой изменяет жизнь окружающих, разгадывая тайны и распространяя доброту.
"Моана"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: США
Продолжительность: 107 мин
Год: 2016
Главный продюсер: Оснат Шурер
Отважная молодая полинезийская принцесса Моана уходит в отчаянное приключение, чтобы спасти свой народ. Вместе с полубогом Мауи, она встречается с мифическими существами, преодолевает препятствия и открывает для себя настоящую любовь и дружбу.
"Суперсемейка 2"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 118 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Джон Уокер, Николь Паради Гриндель
Когда Гелену-Эластику приглашают возглавить кампанию из супергероев, Боб Парр, еще известный как Мистер Невероятный, берет на себя роль отца-домохозяина. Он должен справиться с проблемами воспитания своих сверхспособных детей.
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