Топ-5 найкращих сімейних фільмів та мультиків: пориньте в пригоди та магію
Сімейні кіновечори – це чудова можливість провести час разом. UAportal підготував топ-5 неймовірних фільмів, які сподобаються як малечі, так і дорослим.
"Коко"
Рейтинг IMDB 8.4/10
Жанр: Анімація, пригодницький, сімейний
Країна: США
Тривалість: 105 хв
Рік: 2017
Головний продюсер: Дарла К. Андерсон
Юний Мігель мріє стати музикантом, попри заборону своєї сім'ї займатися музикою. Він чарівним чином переноситься до Країни мертвих. Там хлопець вирушає в надзвичайну подорож, щоб дізнатися правду про історію своєї родини.
"Історія іграшок 4"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна: США
Тривалість: 100 хв
Рік: 2019
Головний продюсер: Джонас Рівера, Марк Нільсен
Коли нова іграшка хлопчика Бонні, Форкі, зникає, Вуді, разом з іншими іграшками, вирушає на його пошуки. Дорогою вони зустрічають старих друзів і знаходять нових, а також заново відкривають для себе справжнє значення дружби, вірності та прийняття змін.
"Пригоди Паддінгтон 2"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна: Велика Британія, Франція
Тривалість: 103 хв
Рік: 2017
Головний продюсер: Девід Гейман
Милого ведмедика Паддінгтона несправедливо звинуватили в злочині. Тепер йому доведеться довести свою непричетність. Завдяки чарівній натурі та оптимізму, головний герой змінює життя тих, хто його оточує, розгадуючи таємниці та поширюючи доброту.
"Ваяна"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна: США
Тривалість: 107 хв
Рік: 2016
Головний продюсер: Оснат Шурер
Відважна молода полінезійська принцеса Ваяна вирушає у відчайдушну пригоду, щоб врятувати свій народ. Разом з напівбогом Мауї, вона зустрічається з міфічними істотами, долає перешкоди та відкриває для себе справжню любов та дружбу.
"Суперсімейка 2"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Анімація, бойовик, пригоди
Країна: США
Тривалість: 118 хв
Рік: 2018
Головний продюсер: Джон Вокер, Ніколь Параді Ґріндель
Коли Гелену-Еластику запрошують очолити кампанію з супергероїв, Боб Парр, ще відомий як Містер Неймовірний, бере на себе роль батька-домогосподаря. Він повинен впоратися з проблемами виховання своїх надздібних дітей.
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