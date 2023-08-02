Топ-5 найкращих сімейних фільмів та мультиків: пориньте в пригоди та магію

Сімейні кіновечори – це чудова можливість провести час разом. UAportal підготував топ-5 неймовірних фільмів, які сподобаються як малечі, так і дорослим.

"Коко"

Рейтинг IMDB 8.4/10

Жанр: Анімація, пригодницький, сімейний

Країна: США

Тривалість: 105 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Дарла К. Андерсон

Юний Мігель мріє стати музикантом, попри заборону своєї сім'ї займатися музикою. Він чарівним чином переноситься до Країни мертвих. Там хлопець вирушає в надзвичайну подорож, щоб дізнатися правду про історію своєї родини.

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"Історія іграшок 4"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 100 хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Джонас Рівера, Марк Нільсен

Коли нова іграшка хлопчика Бонні, Форкі, зникає, Вуді, разом з іншими іграшками, вирушає на його пошуки. Дорогою вони зустрічають старих друзів і знаходять нових, а також заново відкривають для себе справжнє значення дружби, вірності та прийняття змін.

"Пригоди Паддінгтон 2"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: Велика Британія, Франція

Тривалість: 103 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Девід Гейман

Милого ведмедика Паддінгтона несправедливо звинуватили в злочині. Тепер йому доведеться довести свою непричетність. Завдяки чарівній натурі та оптимізму, головний герой змінює життя тих, хто його оточує, розгадуючи таємниці та поширюючи доброту.

"Ваяна"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 107 хв

Рік: 2016

Головний продюсер: Оснат Шурер

Відважна молода полінезійська принцеса Ваяна вирушає у відчайдушну пригоду, щоб врятувати свій народ. Разом з напівбогом Мауї, вона зустрічається з міфічними істотами, долає перешкоди та відкриває для себе справжню любов та дружбу.

"Суперсімейка 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 118 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Джон Вокер, Ніколь Параді Ґріндель

Коли Гелену-Еластику запрошують очолити кампанію з супергероїв, Боб Парр, ще відомий як Містер Неймовірний, бере на себе роль батька-домогосподаря. Він повинен впоратися з проблемами виховання своїх надздібних дітей.

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