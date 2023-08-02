Топ-5 лучших семейных фильмов и мультиков: окунитесь в приключения и магию

Семейные киновечера – это отличная возможность провести время вместе. UAportal подготовил топ-5 невероятных фильмов, которые понравятся как малышам, так и взрослым.

"Коко"

Рейтинг IMDB 8.4/10

Жанр: Анимация, приключенческий, семейный

Страна: США

Продолжительность: 105 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Дарла К. Андерсон

Юный Мигель мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет своей семьи заниматься музыкой. Он волшебным образом переносится в Страну мертвых. Там парень отправляется в чрезвычайное путешествие, чтобы узнать правду об истории своей семьи.

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"История игрушек 4"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анимация, прик

лючения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 100 мин

Год: 2019

Главный продюсер: Джонас Ривера, Марк Нильсен

Когда новая игрушка мальчика Бонни, Форки, исчезает, Вуди вместе с другими игрушками отправляется на его поиски. По пути они встречают старых друзей и обретают новых, а также заново открывают для себя подлинное значение дружбы, верности и принятия изменений.

"Паддингтон 2"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: Великобритания, Франция

Продолжительность: 103 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Дэвид Гейман

Милый мишка Паддингтон несправедливо обвинили в преступлении. Теперь ему придется доказать свою непричастность. Благодаря волшебной натуре и оптимизму, главный герой изменяет жизнь окружающих, разгадывая тайны и распространяя доброту.

"Моана"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 107 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Оснат Шурер

Отважная молодая полинезийская принцесса Моана уходит в отчаянное приключение, чтобы спасти свой народ. Вместе с полубогом Мауи, она встречается с мифическими существами, преодолевает препятствия и открывает для себя настоящую любовь и дружбу.

"Суперсемейка 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 118 мин

Год: 2018

Главный продюсер: Джон Уокер, Николь Паради Гриндель

Когда Гелену-Эластику приглашают возглавить кампанию из супергероев, Боб Парр, еще известный как Мистер Невероятный, берет на себя роль отца-домохозяина. Он должен справиться с проблемами воспитания своих сверхспособных детей.

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