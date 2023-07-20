Топ-5 лучших сериалов о супергероях: от увлекательных сюжетов до потрясающих визуальных эффектов

В увлекательном путешествии по миру телевидения UAportal подготовил ретроспективу самых популярных сериалов о супергероях, украшавших наши экраны с 2018 по 2021 год. Эти удивительные шоу покорили сердца миллионов, переосмыслив жанр и оставив неизгладимый след в телевизионной индустрии.

"Академия Амбрелла"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: супергеройский, боевик, драма

Страна: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Главный продюсер: Netflix

Неблагополучная семья приемных братьев и сестер, каждый из которых обладает необычайными способностями, объединяется, чтобы разгадать тайну смерти своего отца. Имея сложные отношения и личный багаж, братья и сестры должны преодолеть свои разногласия и работать вместе, чтобы предотвратить надвигающуюся глобальную катастрофу.

"Сорвиголова"

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: супергеройский, криминальный, драма

Страна: США

Продолжительность: 54-61 минута на серию

Главный продюсер: Netflix

"Сорвиголова" знакомит нас с Мэттом Мердоком, слепым адвокатом днем и мстителем-мстителем ночью, который использует свои обостренные ощущения и исключительные боевые навыки, чтобы очистить улицы Адской кухни в Нью-Йорке. В своей двойной жизни Мэтт сталкивается с грозными врагами, среди которых Уилсон Фиск, могучий и хитрый криминальный авторитет

"Люк Кейдж"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: супергерой, криминал, драма

Страна: США

Продолжительность: 46-65 минут на серию

Главный продюсер: Netflix

Фильм "Люк Кейдж", действие которого происходит в оживленном районе Гарлема, рассказывает историю Люка Кейджа, пуленепробиваемого супергероя с невероятной силой. Желая оградить свою общину от преступности и коррупции, Люк становится героем невольно, сталкиваясь с грозными врагами и сражаясь со своими личными демонами.

"Железный кулак"

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: супергеройский, боевик, приключенческий

Страна: США

Продолжительность: 50-61 минута на серию

Главный продюсер: Netflix

"Железный кулак" рассказывает о путешествии Дэнни Рэнда, молодого миллиардера, возвращающегося в Нью-Йорк после того, как много лет считался мертвым. Вооруженный чрезвычайными навыками боевых искусств и способностью вызвать силу "железного кулака", Дэнни борется против преступного мира, угрожающего его городу.

"Джессика Джонс"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: супергерой, криминал, драма

Страна: США

Продолжительность: 44-56 минут на серию

Главный продюсер: Netflix

Фильм сосредотачивается вокруг Джессики, бывшей супергероини, ставшей частным детективом с темным прошлым и нежеланием использовать свои способности. Борясь со своими внутренними демонами и преследуемая травматическим опытом, Джессика берется за дела, приводящие ее в темное подполье Нью-Йорка.

Напомним, UAportal подготовил список лучших фильмов о супергероях, вышедших на экраны в период 2018-2021 годов

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !