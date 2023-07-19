Топ-5 мелодрам последних лет: от неистовых историй любви до душевных драм
UAportal подготовил подборку мелодрам, оказавших значительное влияние на зрителей. Эти фильмы не только полюбились ими, но и получили положительные отзывы критиков.
"Виноваты звезды"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 126 минут
Год: 2019
Режиссер: Джош Бун
Фильм рассказывает пронзительную историю Хейзел Грейс Ланкастер, молодой девушки с диагнозом рак, и Агастуса Уотерса, харизматичного и очаровательного парня с ампутированной ногой, с которым она знакомится в группе поддержки, где их отношения становятся все глубже и сложнее. Их связь усугубляется, когда они отправляются в трансформационное путешествие, преодолевая сложности жизни, любви и смерти.
"Назови меня своим именем"
Рейтинг IMDb: 7.9/10
Жанр: комедия, мелодрама
Страна: Италия, Франция, Бразилия, США
Продолжительность: 132 минуты
Год: 2017
Режиссер: Лука Гуаданьино
Элио Перлман, преждевременный семнадцатилетний юноша, начинает трансформационное путешествие самопознания, когда глубоко влюбляется в Оливера, очаровательного аспиранта, остановившегося на вилле его семьи. Их летний роман, исполненный желания и душевной боли, исследует темы первой любви, сексуального пробуждения и горько-сладкой природы мимолетных связей.
"Рождение звезды"
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Жанр: комедия, мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 136 минут
Год: 2018
Режиссер: Брэдли Купер
Фильм рассказывает об увлекательном путешествии музыканта Джексона Мэна и талантливой, но неизвестной певицы Элли. Бурная история их любви разворачивается на фоне славы и зависимости, а их судьбы переплетаются таким образом, что преподносят их карьеры и бросают им вызовы.
"Лунный свет"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 111 минут
Год: 2016
Режиссер: Барри Дженкинс
Разделенный на три части, фильм исследует путь Хирона от детства до юности и взрослости, показывая вызовы, с которыми он сталкивается, его развивающаяся идентичность и мощные связи, которые он формирует с теми, кто его понимает. "Лунный свет" с его деликатным изображением расы, идентичности и сексуальности резонирует как глубоко человечная и эмоционально трогательная мелодрама.
"Ла-Ла Ленд"
Рейтинг IMDb: 8.0/10
Жанр: мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 128 минут
Год: 2016
Режиссер: Дамьен Шазель
Действие фильма разворачивается в современном Лос-Анджелесе, где переплетаются судьбы начинающей актрисы Мии и джазового пианиста Себастьяна. Их мечты, страсти и отношения сплетаются в трогательный рассказ, олицетворяющий стремление к художественным амбициям, жертвы, принесенные на этом пути, и вечное стремление к любви и успеху.
Напомним, UAportal подготовил список из пяти обязательных для просмотра фильмов в жанре экшн, выпущенных в 2010-х годах.
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