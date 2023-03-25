Лучшие экшн фильмы 2010-х годов: сюжет увлекает напряжением

2010-е годы стали десятилетием новаторских фильмов, причем одни из самых запоминающихся фильмов были сняты в жанре экшн. UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов этого периода.

Темный рыцарь: Возрождение легенды

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Экшн

Страна: США; Продолжительность: 2ч 45мин; Год: 2012

Продюсер: Кристофер Нолан

Спустя восемь лет после того, как Бэтмен взял на себя вину за преступления Двуликого, новый лидер террористов по имени Бэйн переполняет ряды лучших жителей Готэма и начинает нападение на наследие Брюса Уэйна и город, который он поклялся защищать. Чтобы спасти Готэм-сити от разрушения, Бэтмен должен принять свою судьбу и выступить против Бэйна в последней битве, которая определит их судьбу.

Видео дня

Рейд

IMDB Рейтинг: 7.7/10

Жанр: Экшн

Страна: Индонезия; Продолжительность: 1 час 40 минут; Год: 2011

Продюсер: Гарет Эванс

Команда спецназа под руководством Рамы отправляется в полуразрушенный жилой квартал, контролируемый Тамой Рияди, могущественным наркобароном. Чтобы выполнить задание, они должны противостоять банде безжалостных убийц Тамы, которые не остановятся ни перед чем, чтобы защитить своего лидера. Когда время на исходе и выхода нет, смогут ли Рама и его команда продержаться достаточно долго, чтобы выполнить свою миссию?

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Рейд 2

IMDB Рейтинг: 7/10

Жанр: Экшн

Страна: Индонезия; Продолжительность: 2ч 30мин; Год: 2014

Продюсер: Гарет Эванс.

Пережив свою первую встречу с преступным миром Джакарты, полицейский-новичок Рама оказывается завербованным в антикоррупционную группу, которой поручено уничтожить коррумпированных офицеров департамента полиции Джакарты. Он делает это, работая под прикрытием и внедряясь в местные бандитские разборки между группировками Бангун и Уко, которые подчиняются могущественному криминальному авторитету Беджо. Пробираясь через сложную паутину лжи и обмана, окружающую обе группировки, Рама должен найти способы не только остаться в живых, но и приблизить правосудие, не выдавая себя!

Взрывная блондинка

IMDB рейтинг 6/10

Жанр: Экшн, мистерия, триллер

Страна: США; Продолжительность: 1ч 55м; Год: 2017

Продюсер: Дэвид Лейтч

После смерти коллеги, агента МИ-6, работающего под прикрытием в Берлине, Лоррейн Бротон поручено расследовать дело убийцы, избегая при этом обнаружения агентами КГБ, стремящихся схватить ее. Пробираясь через опасную паутину лжи и обмана, окружающую дело, Лоррейн должна использовать все имеющиеся навыки, если она хочет раскрыть правду о загадочных обстоятельствах смерти и не попасться!

Миссия невыполнима: Последствия

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Экшн, приключения

Страна: США; Продолжительность: 2ч 27м; Год: 2018

Продюсер: Кристофер МакКуорри

Когда миссия пошла не по плану и привела к возможной ядерной катастрофе, надвигающейся на горизонт, Итан Хант должен наперегонки со временем предотвратить катастрофу... Вместе со знакомыми союзниками, включая Бенджи Данна, Лютера Стикелла и Ильзу Фауст, Итан отправляется в путешествие, полное опасностей и неожиданностей, которое может означать либо спасение, либо гибель, в зависимости от успеха или неудачи!

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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