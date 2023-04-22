Топ-5 самых популярных мультфильмов: они понравятся вам и детям

Когда дело доходит до анимации, нет недостатка в отличных сериалах для просмотра. UAportal подготовил список из пяти лучших мультфильмов с 2018 по 2021 год. Эти сериалы непременно подарят бесконечные часы развлечения, смеха и душевных моментов.

Принц-дракон

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Фэнтези, Экшн

Страна: США, Канада; Продолжительность: 3 сезона, 27 эпизодов; Год: 2018-2020

Продюсер: Wonderstorm

Сериал получил премию Primetime Emmy Award за выдающиеся индивидуальные достижения в анимации в 2020 году.

Два человеческих принца и эльфийский убийца отправляются в опасное путешествие, чтобы установить мир в своих враждующих королевствах.

Вселенная Стивена

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фэнтези, Приключения

Страна: США; Продолжительность: 5 сезонов, 160 эпизодов; Год: 2013-2019

Продюсер: Cartoon Network

Сериал получил пять наград Primetime Emmy Awards, включая "Выдающаяся короткометражная анимационная программа" в 2019 году.

Мальчик-получеловек-полугем по имени Стивен обнаруживает свои способности и прокладывает свой жизненный путь с помощью трех своих хранителей-гемов.

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Кипо и эпоха чудо-зверей

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Фэнтези, Приключения

Страна: США; Продолжительность: 3 сезона, 30 эпизодов; Год: 2020-2021

Продюсер: DreamWorks Animation

Сериал был номинирован на премию Daytime Emmy Award за выдающийся звуковой монтаж и звуковое микширование в 2021 году.

Молодая девушка по имени Кипо отправляется в постапокалиптический мир, наполненный мутировавшими животными, и дружит как с людьми, так и с нелюдьми.

Хильда

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Фэнтези, Приключения

Страна: Великобритания, Канада; Продолжительность: 2 сезона, 26 эпизодов

Год: 2018-2020

Продюсер: Silvergate Media

Сериал получил премию Daytime Emmy Award за выдающуюся анимационную программу в 2020 году.

Бесстрашная голубоволосая девочка по имени Хильда отправляется со своими друзьями в приключения и встречает мифических существ в волшебном мире.

Лощина

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Фэнтези, Приключения

Страна: Канада; Продолжительность: 2 сезона, 20 эпизодов; Год: 2018-2020

Продюсер: Slap Happy Cartoons

Трое подростков просыпаются в таинственном царстве без памяти о том, как они туда попали, и должны решить головоломки и пройти испытания, чтобы найти путь домой.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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