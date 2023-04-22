Топ-5 самых популярных мультфильмов: они понравятся вам и детям
Когда дело доходит до анимации, нет недостатка в отличных сериалах для просмотра. UAportal подготовил список из пяти лучших мультфильмов с 2018 по 2021 год. Эти сериалы непременно подарят бесконечные часы развлечения, смеха и душевных моментов.
Принц-дракон
Рейтинг IMDB: 8.3/10
Жанр: Фэнтези, Экшн
Страна: США, Канада; Продолжительность: 3 сезона, 27 эпизодов; Год: 2018-2020
Продюсер: Wonderstorm
Сериал получил премию Primetime Emmy Award за выдающиеся индивидуальные достижения в анимации в 2020 году.
Два человеческих принца и эльфийский убийца отправляются в опасное путешествие, чтобы установить мир в своих враждующих королевствах.
Вселенная Стивена
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: Фэнтези, Приключения
Страна: США; Продолжительность: 5 сезонов, 160 эпизодов; Год: 2013-2019
Продюсер: Cartoon Network
Сериал получил пять наград Primetime Emmy Awards, включая "Выдающаяся короткометражная анимационная программа" в 2019 году.
Мальчик-получеловек-полугем по имени Стивен обнаруживает свои способности и прокладывает свой жизненный путь с помощью трех своих хранителей-гемов.
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Кипо и эпоха чудо-зверей
Рейтинг IMDB: 8.3/10
Жанр: Фэнтези, Приключения
Страна: США; Продолжительность: 3 сезона, 30 эпизодов; Год: 2020-2021
Продюсер: DreamWorks Animation
Сериал был номинирован на премию Daytime Emmy Award за выдающийся звуковой монтаж и звуковое микширование в 2021 году.
Молодая девушка по имени Кипо отправляется в постапокалиптический мир, наполненный мутировавшими животными, и дружит как с людьми, так и с нелюдьми.
Хильда
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: Фэнтези, Приключения
Страна: Великобритания, Канада; Продолжительность: 2 сезона, 26 эпизодов
Год: 2018-2020
Продюсер: Silvergate Media
Сериал получил премию Daytime Emmy Award за выдающуюся анимационную программу в 2020 году.
Бесстрашная голубоволосая девочка по имени Хильда отправляется со своими друзьями в приключения и встречает мифических существ в волшебном мире.
Лощина
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Фэнтези, Приключения
Страна: Канада; Продолжительность: 2 сезона, 20 эпизодов; Год: 2018-2020
Продюсер: Slap Happy Cartoons
Трое подростков просыпаются в таинственном царстве без памяти о том, как они туда попали, и должны решить головоломки и пройти испытания, чтобы найти путь домой.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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