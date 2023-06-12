Топ-5 увлекательных триллеров оставят незабываемые впечатления после просмотра надолго

Фильмы-триллеры обладают уникальной способностью захватывать зрителей своим напряженным повествованием и моментами, от которых замирает сердце. UAportal приготовил подборку триллеров 2018 года, где напряжение и интрига переплетаются.

Тихое место

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 90 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Джон Красински

Фильм "Тихое место" режиссера Джона Красински переносит зрителей в постапокалиптический мир, где тишина – ключ к выживанию. Семья Эбботтов во главе с Ли и Эвелин должна жить в полной тишине, чтобы избежать таинственных существ, которые охотятся с помощью звука. Вместе со своей глухой дочерью Риган и сыном Маркусом семья сталкивается с непрекращающимися трудностями, отчаянно пытаясь защитить себя и сохранить надежду в мире, полном опасностей.

Логово монстра

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 110 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Дин Девлин

Режиссер Дин Девлин рассказывает о Шоне Фалько, молодом парковщике с гнусным секретом. Когда Шон натыкается на улики, свидетельствующие о чудовищном преступлении, совершенном Кейлом Эрендрейхом, богатым и опасным человеком, он оказывается втянутым в смертельно опасную игру в кошки-мышки. По мере того как Шон наперегонки со временем пытается спасти потенциальных жертв и разоблачить темные тайны Кейла, напряжение нарастает, что приводит к захватывающей кульминации.

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Красный воробей

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 140 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Питер Чернин

Фильм "Красный воробей" режиссера Фрэнсиса Лоуренса погружает в теневой мир шпионажа и соблазнения. Доминика Егорова, балерина, ставшая шпионом, вынуждена стать "Воробьем" – высококвалифицированным оперативником, умеющим манипулировать и вести психологическую войну. Получив задание раскрыть личность "крота" в российской разведке, Доминика оказывается втянутой в коварную паутину двойных предательств и смертельных союзов.

Поиск

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Тимур Бекмамбетов

Фильм "Поиск" режиссера Анеша Чаганти переносит жанр триллера в цифровую сферу, предлагая уникальное и захватывающее повествование. Дэвид Ким – отчаявшийся отец, который ищет свою пропавшую дочь Марго с помощью детектива Розмари Вик.

По мере того как Дэвид изучает следы Марго в интернете и раскрывает скрытые тайны, действие фильма разворачивается исключительно через экраны компьютеров, веб-камеры и смартфоны. С каждым разоблачением и поворотом напряжение нарастает, что приводит к захватывающей кульминации, которая бросает вызов представлениям о правде и идентичности.

Девушка, которая застряла в паутине

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Триллер

Страна производства: США, Германия, Швеция, Канада, Великобритания

Продолжительность: 117 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Элизабет Кантильон

Основанный на бестселлере "Миллениум" Стига Ларссона, фильм "Девушка, которая застряла в паутине" снят режиссером Феде Альваресом и рассказывает о стойкой хакерше Лисбет Саландер, которая приступает к выполнению опасного задания. Лисбет оказывается втянутой в паутину шпионажа, киберпреступности и коррупции, когда ей поручают найти опасную компьютерную программу под названием Firefall. Объединившись с журналистом Микаэлем Блумквистом, Лисбет сталкивается со своим прошлым и сражается с безжалостной организацией, которая не остановится ни перед чем, чтобы завладеть мощным программным обеспечением.

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