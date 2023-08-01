Топ-5 великолепных фильмов и мультфильмов для незабываемого кино вечера с любимым человеком
Фильмы способны переносить нас в волшебные миры, вызывать эмоции и дарить незабываемые впечатления. UAportal подготовил пять невероятных киношедевров 2018 – 2021 годов, которые идеально подойдут для просмотра с близкими людьми.
"Маленькие женщины" (2019)
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: драма, романтика
Страна: США
Продолжительность: 135 мин
Год : 2019
Производство: Columbia Pictures
Эта экранизация любимого романа Луизы Мэй Олкотт прекрасно передает независимость и стремление к осуществлению мечтаний. Фильм рассказывает о жизни четырех сестер Марч – Джо, Мэг, Эми и Бет, преодолевающих вызовы женского бытия во времена Гражданской войны. Кинолента исследует темы любви, амбиций и важности оставаться верным себе.
"Ненависть, которую ты даришь" (2018)
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Драма, криминал
Страна: США
Продолжительность: 133 мин
Год : 2018
Производство: Fox 2000 Pictures
Старр Картер становится свидетелем смертельного ранения ее второго детства Халила, которое совершил офицер полиции. Разбираясь в сложностях расовой идентичности, она разрывается между своим преимущественно чернокожим районом и преимущественно белой подготовительной школой, которую она посещает. Этот фильм исследует проблемы системного расизма, активизма и несправедливости.
"Чудо-женщина" (2017)
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Боевик, приключения, фэнтези
Страна: США
Продолжительность 141 мин
Год : 2017
Производство: DC Films
Диана Принц открывает свои подлинные силы легендарной амазонской воительницы. Воспитанная на скрытом острове Фемиды, девушка уходит во внешний мир во время Первой мировой войны, чтобы выполнить свое предназначение – восстановить справедливость. Этот фильм сочетает увлекательные экшн-сцены с глубоким исследованием женской эмансипации, сострадания и силы человеческого духа.
"Книжный магазин" (2019)
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Комедия
Страна: США
Продолжительность 102 мин
Год : 2019
Производство: Annapurna Pictures
Лучшие подруги Эми и Молли отправляются в веселую и незабываемую ночь приключений перед выпускным вечером в старшей школе. Эта комедия о взрослении, воспевающем женскую дружбу, интеллект и принятие себя настоящей.
"Коко" (2017)
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: Анимация, приключенческий, семейный
Страна: США
Продолжительность: 105 мин
Год : 2017
Производство: Pixar Animation Studios
Зрители смогут погрузиться в яркий и волшебный мир мексиканской культуры, в котором начинающий музыкант Мигель отправляется в волшебное путешествие в Страну Мертвых, чтобы раскрыть давно утраченные тайны своей семьи. Этот анимационный шедевр воспевает силу музыки, важность семьи и крепкую связь между поколениями.
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