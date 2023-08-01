Топ-5 чудових фільмів та мультфільмів для незабутнього кіновечора з коханою людиною
Фільми здатні переносити нас в магічні світи, викликати емоції та дарувати незабутні враження. UAportal підготував п'ять неймовірних кіношедеврів 2018 – 2021 року, які ідеально підійдуть для перегляду з близькими людьми.
"Маленькі жінки" (2019)
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Драма, романтика
Країна: США
Тривалість: 135 хв
Рік : 2019
Виробництво: Columbia Pictures
Ця екранізація улюбленого роману Луїзи Мей Олкотт чудово передає незалежності та прагнення до здійснення мрій. Фільм розповідає про життя чотирьох сестер Марч – Джо, Меґ, Емі та Бет, які долають виклики жіночого буття в часи Громадянської війни. Кінострічка досліджує теми кохання, амбіцій та важливості залишатися вірним собі.
"Ненависть, яку ви породжуєте" (2018)
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Драма, кримінал
Країна: США
Тривалість: 133 хв
Рік : 2018
Виробництво: Fox 2000 Pictures
Старр Картер стає свідком смертельного поранення її друга дитинства Халіла, яке скоїв офіцер поліції. Розбираючись у складнощах расової ідентичності, дівчина розривається між своїм переважно чорношкірим районом і переважно білою підготовчою школою, яку вона відвідує. Цей фільм досліджує проблеми системного расизму, активізму й несправедливості.
"Диво-жінка" (2017)
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі
Країна: США
Тривалість: 141 хвилина
Рік : 2017
Виробництво: DC Films
Діана Принц відкриває свої справжні сили легендарної амазонської воїтельки. Вихована на прихованому острові Феміди, дівчина вирушає у зовнішній світ під час Першої світової війни, щоб виконати своє призначення – відновити справедливість. Цей фільм поєднує захопливі екшн-сцени з глибоким дослідженням жіночої емансипації, співчуття та сили людського духу.
"Освіта" (2019)
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Комедія
Країна: США
Тривалість: 102 хв
Рік : 2019
Виробництво: Annapurna Pictures
Найкращі подруги Емі та Моллі вирушають у веселу та незабутню ніч пригод перед випускним вечором у старшій школі. Ця комедія про дорослішання, що оспівує жіночу дружбу, інтелект і прийняття себе справжньої.
"Коко" (2017)
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: Анімація, пригодницький, сімейний
Країна: США
Тривалість: 105 хв
Рік : 2017
Виробництво: Pixar Animation Studios
Глядачі матимуть змогу поринути в яскравий і чарівний світ мексиканської культури, в якому музикант-початківець Мігель вирушає у чарівну подорож до Країни Мертвих, щоб розкрити давно втрачені таємниці своєї родини. Цей анімаційний шедевр оспівує силу музики, важливість сім'ї та міцний зв'язок між поколіннями.
Раніше, UaPortal порекомендував топ-5 фільмів про подорожі в часі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!