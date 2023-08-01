Топ-5 великолепных фильмов и мультфильмов для незабываемого кино вечера с любимым человеком

Фильмы способны переносить нас в волшебные миры, вызывать эмоции и дарить незабываемые впечатления. UAportal подготовил пять невероятных киношедевров 2018 – 2021 годов, которые идеально подойдут для просмотра с близкими людьми.

"Маленькие женщины" (2019)

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: драма, романтика

Страна: США

Продолжительность: 135 мин

Год : 2019

Производство: Columbia Pictures

Эта экранизация любимого романа Луизы Мэй Олкотт прекрасно передает независимость и стремление к осуществлению мечтаний. Фильм рассказывает о жизни четырех сестер Марч – Джо, Мэг, Эми и Бет, преодолевающих вызовы женского бытия во времена Гражданской войны. Кинолента исследует темы любви, амбиций и важности оставаться верным себе.

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"Ненависть, которую ты даришь" (2018)

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Драма, криминал

Страна: США

Продолжительность: 133 мин

Год : 2018

Производство: Fox 2000 Pictures

Старр Картер становится свидетелем смертельного ранения ее второго детства Халила, которое совершил офицер полиции. Разбираясь в сложностях расовой идентичности, она разрывается между своим преимущественно чернокожим районом и преимущественно белой подготовительной школой, которую она посещает. Этот фильм исследует проблемы системного расизма, активизма и несправедливости.

"Чудо-женщина" (2017)

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Боевик, приключения, фэнтези

Страна: США

Продолжительность 141 мин

Год : 2017

Производство: DC Films

Диана Принц открывает свои подлинные силы легендарной амазонской воительницы. Воспитанная на скрытом острове Фемиды, девушка уходит во внешний мир во время Первой мировой войны, чтобы выполнить свое предназначение – восстановить справедливость. Этот фильм сочетает увлекательные экшн-сцены с глубоким исследованием женской эмансипации, сострадания и силы человеческого духа.

"Книжный магазин" (2019)

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность 102 мин

Год : 2019

Производство: Annapurna Pictures

Лучшие подруги Эми и Молли отправляются в веселую и незабываемую ночь приключений перед выпускным вечером в старшей школе. Эта комедия о взрослении, воспевающем женскую дружбу, интеллект и принятие себя настоящей.

"Коко" (2017)

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Анимация, приключенческий, семейный

Страна: США

Продолжительность: 105 мин

Год : 2017

Производство: Pixar Animation Studios

Зрители смогут погрузиться в яркий и волшебный мир мексиканской культуры, в котором начинающий музыкант Мигель отправляется в волшебное путешествие в Страну Мертвых, чтобы раскрыть давно утраченные тайны своей семьи. Этот анимационный шедевр воспевает силу музыки, важность семьи и крепкую связь между поколениями.

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