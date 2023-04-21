Топ фильмов для просмотра с девушкой: проведите вечер приятно
Вечер кино – это всегда отличный способ пообщаться с кем-то особенным. UAportal подготовил список лучших фильмов для просмотра с девушкой, вышедших в период с 2017 по 2021 год.
Всем парням: С любовью
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Романтика/Комедия
Страна: США; Продолжительность: 99 минут; Год: 2018
Продюсер: Мэтт Каплан
"Всем парням: С любовью" получил премию Teen Choice Award в номинации Choice Summer Movie в 2018 году.
Любовная жизнь старшеклассницы Лары Джин выходит из-под контроля, когда без ее ведома рассылаются любовные письма всех мальчиков, которых она когда-либо любила.
Маленькие женщины
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Драма/Романтика
Страна: США; Продолжительность: 135 минут; Год: 2019
Продюсер: Эми Паскаль
Фильм "Маленькие женщины" был номинирован на шесть премий "Оскар" в 2020 году, в том числе за лучшую картину, лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль для Саойрс Ронан.
В экранизации классического романа Луизы Мэй Олкотт сестры Марч сталкиваются с любовью, потерями и своими собственными жизненными путями.
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Леди Бёрд
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Драма/Комедия
Страна: США; Продолжительность: 94 минуты; Год: 2017
Продюсер: Скотт Рудин
Фильм "Леди Бёрд" был номинирован на пять премий "Оскар" в 2018 году, в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.
Старшеклассница Леди Бёрд выясняет отношения и свое будущее, мечтая поступить в колледж на Восточном побережье.
Безумно богатые азиаты
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Романтика/Комедия
Страна: США; Продолжительность: 120 минут; Год: 2018
Продюсер: Нина Якобсон
Фильм "Безумно богатые азиаты" получил премию Critics' Choice Movie Award за лучшую комедию в 2019 году.
Жительница Нью-Йорка Рейчел Чу отправляется в Сингапур, чтобы познакомиться с богатой семьей своего бойфренда, и узнает их секреты и давление их ожиданий.
Образование
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Комедия
Страна: США; Продолжительность: 102 минуты; Год: 2019
Продюсер: Меган Эллисон
Фильм "Образование" был номинирован на четыре премии Critics' Choice Movie Awards в 2020 году, включая награды "Лучшая комедия" и "Лучшая актриса" для Бини Фельдштейн.
В этой уморительной комедии о взрослении двое отличников решают провести одну дикую ночь перед выпускным.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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