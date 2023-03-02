Трем знакам зодиака стоит ждать изменения финансовой ситуации на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп, касающейся денег и финансов на эту неделю, с 27 февраля по 5 марта. Юпитер в Овне, Плутон в Козероге и Лунный узел в Раке будут влиять на денежное состояние трех знаков.

Юпитер в Овне

На этой неделе Юпитер будет находиться в знаке Овна. Это отличное время для того, чтобы рискнуть с инвестициями или другими финансовыми решениями, так как вы, скорее всего, добьетесь успеха. Тем не менее, не забудьте проявить должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо серьезные шаги.

Читайте также: В марте удача будет на стороне этих знаков зодиака

Плутон в Козероге

На этой неделе Плутон будет находиться в знаке Козерога. Это может принести неожиданные изменения в вашу финансовую жизнь. Будьте готовы к неожиданностям и планируйте все заранее, чтобы вы могли справиться со всем, что вам предстоит, с изяществом и самообладанием.

Луна в Раке

На этой неделе Луна будет находиться в знаке Рака, что говорит о том, что это хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на долгосрочном финансовом планировании. Подумайте о том, как лучше обеспечить свое будущее, делая разумные инвестиции сейчас, а не дожидаясь более позднего времени.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!