Три лайфхака, как правильно замораживать овощи, грибы и зелень

Замораживание продуктов – это удобный способ наслаждаться ими в течение зимних месяцев. Это позволяет сберечь их вкус и питательную ценность, гарантируя, что ими можно наслаждаться даже тогда, когда они не в сезоне. Uaportal подготовил рекомендации по правильной заморозке овощей, грибов и зелени на зиму.

Овощи

Замораживая овощи, важно предварительно их обработать. Это поможет сохранить цвет, текстуру и вкус овощей. Для этого их нужно отварить в течение короткого промежутка времени, затем переложить в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки. После этого их можно расфасовать в контейнеры или пакеты, и хранить в морозильной камере.

Читайте также: Как заморозить овощи на зиму для приготовления первых блюд: пошаговая инструкция

Грибы

Замораживание грибов требует несколько иного подхода. Их следует тщательно почистить и удалить любую грязь или мусор. Грибы можно нарезать до нужного размера.

Затем их следует обжарить на небольшом количестве растительного или сливочного масла, пока они не станут готовыми. После полного охлаждения переложите их в формочки или пакеты. Замороженные грибы можно использовать в супах или тушеном мясе.

Зелень

Замораживание зелени – отличный способ сохранить ее свежесть и аромат. Начните с того, что вымойте травы и высушите их. Удалите жесткие стебли и обесцвеченные листья. Зелень можно мелко нарезать или оставить целиком, в зависимости от собственных предпочтений.

Поместите травы в формы для льда и заполните каждое отделение водой или оливковым маслом. После замораживания переложите кубики в мешочки или лотки. Эти брусочки можно легко добавлять в блюда во время приготовления.

Напомним, мы уже писали, как заготовить черешню на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !