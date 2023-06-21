Три способа придать объем волосам: секреты от модниц

Когда речь идет об уходе за волосами, объемные волосы всегда в моде. Многие люди борются с ровными, безжизненными волосами и ищут способы придать им объем и форму. К счастью, существует несколько простых, но эффективных способов придать волосам объем. UAportal подготовил три совета, которые можно использовать для придания объема волосам.

Используйте шампунь и кондиционер для придания объем

Эти средства содержат специальные ингредиенты, которые помогают приподнять волосы от корней и придать им более объемный вид. При нанесении шампуня сосредоточьтесь на корнях волос, так как именно там вы хотите придать волосам наибольший объем. После смывания шампуня нанесите кондиционер для придания объема на кончики волос, чтобы избежать их утяжеления.

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Вы также можете использовать мусс или спрей для придания объема, чтобы сделать волосы более текстурными и объемными. Нанесите эти средства на влажные волосы и уложите их феном с помощью круглой щетки, чтобы придать волосам дополнительный объем.

Используйте горячие бигуди или щипцы для завивки волос

С помощью этих инструментов можно создать естественные локоны и волны, придающие волосам текстуру и объем. Чтобы добиться наилучших результатов, начните с мытья волос и сушки феном, пока они не высохнут примерно на 80%. Затем разделите волосы на небольшие секции и используйте горячие бигуди или щипцы для завивки, чтобы создать кудри или волны. После того как вы завьете все волосы, используйте лак для придания объема, чтобы зафиксировать прическу и сохранить локоны на месте.

Попробуйте новую стрижку или укладку

Например, многослойная укладка может придать волосам глубину и объем, делая их более густыми и пышными. Другой вариант – попробовать небрежный пучок или конский хвост, который может создать более объемный вид, добавив текстуру и высоту.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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