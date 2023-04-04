Три знака зодиака переживут перемены в любви на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп о любовных отношениях трех знаков зодиака на неделе 3 по 9 апреля. Они будут особенно подвержены влиянию планетарных перемещений, которые могут принести положительные изменения в романтическую жизнь.

Водолей

Водолеи известны своей независимой натурой и сильным чувством собственного достоинства. Поскольку Солнце на этой неделе находится в Водолее, люди, родившиеся под этим знаком, могут почувствовать себя увереннее, чем обычно, когда речь идет о делах сердечных. Они также могут вновь почувствовать себя ценителями творческих занятий, что поможет им лучше выражать себя в отношениях или с легкостью привлекать новых партнеров.

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Стрелец

Люди, родившиеся под знаком Стрельца, имеют природную склонность к приключениям и исследованиям, а также глубокое понимание человеческих эмоций и мотивов. Поскольку Меркурий сейчас находится в знаке Стрельца, эти черты, вероятно, еще больше усилятся в этот период. Представители этого знака могут обнаружить, что они более открыты по отношению к потенциальным партнерам или готовы идти на риск, когда речь идет об откровенном выражении своих чувств.

Близнецы

Близнецы часто отличаются своей способностью к адаптации и остроумием. Они способны думать на ходу и быстро находить решения, когда сталкиваются со сложными ситуациями или решениями, связанными с любовной жизнью. Марс сейчас находится в Близнецах, поэтому рожденные под этим знаком могут почувствовать себя особенно сильными в это время. Их могут вдохновить внезапные интуитивные способности, которые заставят их сделать смелые шаги, что может привести к прочным связям с окружающими.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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